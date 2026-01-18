Trwa 1426. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 19 stycznia 2026 r.
16:26. Ukraina zaatakowała rosyjską łódź podwodną
Rosyjska łódź podwodna, w którą uderzył ukraiński dron wodny, nie ruszyła się z miejsca w porcie w Noworosyjsku, w którym stacjonuje od 45 - wynika ze zdjęć satelitarnych udostępnionych przez Radio Swoboda. Rosja przekonuje, że łódź nie została uszkodzona.
15:30. Wiceminister energii Ukrainy o atakach Rosji na infrastrukturę energetyczną
W nocy Rosja ponownie przeprowadziła duży atak na infrastrukturę energetyczną w kilku obwodach Ukrainy - przekazał wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow.
Cele ataków Rosji znajdowały się w obwodach czernihowskim, sumskim, charkowskim, odeskim i dniepropietrowskim.
Sytuacja energetyczna na Ukrainie pozostaje „trudna”, ponieważ Rosja nadal atakuje obiekty energetyczne w temperaturach poniżej zera przy obowiązujących ograniczeniach w dostawie energii - powiedział cytowany przez ukraińskie media Nekrasow.
14:30. Od początku wojny Rosjanie zabiku ponad 14,5 tysiąca cywilów
Rosjanie zabili od początku wojny 14534 cywilów, w tym 754 dzieci - podała agencja Ukrinform. Ranne zostały w tym czasie 38 472 osoby, w tym 2375 dzieci.
13:45. Raport działań Ukraińskich Sił Specjalnych
Ukraińśkie Siły Specjalne (Alfa) Służb Bezpieczeństwa zniszczyło i unieszkodliwiło w 2025 roku elementy systemu obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej o wartości około 4 miliardów dolarów - podsumowano. To m.in. systemy S-300/ S-350/ S-400, przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Buk-M1/M2”, przeciwlotnicze kompleksy rakietowo-armatni „Pantsir-S1/S2” i przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Tor-M1/M2/M3”.
13:20. Chiny zwiększyły import rosyjskiej ropy
Chiny zwiększyły import rosyjskiej ropy „Urals”, z której indyjskie rafinerie – największe odbiorcy tej marki – zaczęły się wycofywać z powodu sankcji - podaje Reuters.
Morskie dostawy rosyjskiej ropy do Chin w grudniu przekroczyły 1,5 mln baryłek dziennie, czyli o 300 tys. więcej niż średnia wartość w okresie styczeń–listopad. W styczniu import ropy „Urals” wzrósł o kolejne 70 proc., do 447 tysięcy baryłek dziennie - głównie dzięki rekordowym od początku wojny rabatom.
12:39. Wysłannik Putina spotka się w Davos z delegacją USA
Specjalny wysłannik Putina, Kiriłł Dmitrijew, spotka się na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos z członkami delegacji USA – podała agencja Reutera powołując się na dwa źródła, mające wiedzę o wizycie. Rustem Umierow, główny ukraiński negocjator oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, powiedział wczoraj, że w tym tygodniu na WEF będą kontynuowane rozmowy z amerykańskimi urzędnikami na temat zakończenia trwającej już prawie cztery lata wojny obronnej z Rosją.
Prezydent USA Donald Trump weźmie bezpośredni udział w tegorocznym spotkaniu; w 2025 r. przemawiał do zgromadzonych za pośrednictwem łącza wideo.
Kreml poinformował, że przygotowuje się do przyjazdu do Moskwy wysłannika Trumpa Steve’a Witkoffa i zięcia prezydenta Jareda Kushnera na rozmowy dotyczące Ukrainy, ale nie ustalono jeszcze żadnych dat - przekazał Reuters.
12:25. Rosyjskie drony zaatakowały centrum Charkowa
O ataku informuje Ihor Terechow, mer miasta. W ataku ucierpiały budynki mieszkalne i samochody w rejonie sałtiwskim w centrum miasta.
11:20. W Rydze aresztowano rosyjskich szpiegów
W ciągu ostatnich dwóch tygodni aresztowano na Łotwie co najmniej trzy osoby powiązane z rosyjskim służbami specjalnymi i przekazujące im informacje o transporcie sprzętu wojskowego, fabrykach dronów i osobach wspierających Ukrainę - podała agencja LETA.
Sprawa ma związek z Bałtyckimi Antyfaszystami - wywodzącą się ze środowisk kibicowskich radykalną grupą, za pośrednictwem której rosyjskie służby stworzyły sieć informatorów. Aresztowania opierają się na dokumentach pozyskanych przez Centrum Dossier rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Chodorkowskiego, które przekazało je również telewizji TV3.
Jak ujawniono w relacji, jednym z zatrzymanych jest ochroniarz w supermarkecie, który od dawna donosił rosyjskim służbom m.in. o osobach przyjeżdżających do sklepu autami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi i ukraińską symboliką. Według mediów mężczyzna był już wcześniej skazywany za posiadanie narkotyków, kradzież, spowodowanie obrażeń ciała i czyny chuligańskie. Ostatnio planował wyjazd do Rosji przez estońską Narwę. W tym celu kupił bilet na autobus z datą wyjazdu 13 stycznia.
10:51. Rosjanie informują o zajęciu dwóch wsi na Ukrainie
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że jednostki Zgrupowania „Centrum” zajęły wieś Nowopawłowka w obwodzie donieckim, a jednostki Zgrupowania „Dniepr” zajęły wieś Pawłowka w obwodzie zaporoskim.
10:01. Szmyhal: Konieczne są projekty, które skrócą przerwy w dostawach prądu
Realizacja projektów przesyłu energii z zachodu na wschód Ukrainy oraz remont i rozbudowa sieci mają umożliwić efektywniejsze wykorzystanie energii i skrócenie przerw w dostawach tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza po rosyjskich atakach - napisał w poniedziałek wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal. „Chodzi zarówno o remonty, jak i rozbudowę sieci” - dodał Szmyhal.
09:50. Seria wybuchów
Seria eksplozji w Charkowie i Sumach - donoszą lokalne media.
09:01. 23 tys. odbiorców bez prądu w obwodzie zaporoskim
O skutkach rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną poinformował lokalny operator sieci energetycznej spółka Zaporożżiaoblenerho.
08:05. 145 rosyjskich dronów atakowało Ukrainę
Ukraińcy poinformowali o strąceniu 126 maszyn.
07:50. Rosyjskie straty wojenne
Od początku inwazji Rosji na Ukrainę śmierć poniosło 1227440 żołdaków Putina.
06:00. Uderzenie Rosjan w Odessie
W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został budynek mieszkalny, ale równiez stacja elektroenergetyczna.
05:10. W nocy nad obwodem woroneskim strącone zostały 24 drony
Informacje przekazuje gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Według Gusiewa w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.
00:01. Ukraiński negocjator: Następne konsultacje na temat zakończenia wojny będą w Davos
Następny etap konsultacji na temat zakończenia wojny Rosji z Ukrainą odbędzie się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos - poinformował Rustem Umierow, główny ukraiński negocjator, który brał udział w dwudniowych rozmowach z Amerykanami.
Oprócz Umierowa, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, w negocjacjach w USA uczestniczył szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz Dawyd Arachamija, szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu.
Stronę amerykańską reprezentowali wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steven Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, minister ds. sił lądowych Daniel Driscoll i doradca prezydenta Josh Gruenbaum.
Przedmiotowo omówiliśmy gospodarczy rozwój i plan dobrobytu oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, uwagę skupiono na praktycznych mechanizmach ich realizacji i implementacji
— napisał Umierow w komunikatorze Telegram.
Dodał, że ukraińska delegacja poinformowała partnerów amerykańskich o niedawnych rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.
Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować pracę na szczeblu zespołów podczas następnego etapu konsultacji w Davos
— przekazał Umierow.
16 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że dokumenty w sprawie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji przeciw Ukrainie są praktycznie gotowe i do ich podpisania może dojść już nawet w przyszłym tygodniu w Davos.
