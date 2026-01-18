Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że w najbliższych dniach planuje zwołać nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie Grenlandii. Według źródeł unijnych miałoby się ono odbyć w najbliższy czwartek, 22 stycznia.
Szef Rady wytłumaczył, że chce zwołać spotkanie z powodu wagi ostatnich wydarzeń związanych w Grenlandią oraz w celu dalszej koordynacji działań ze strony UE. Jak poinformowały źródła unijne spotkanie miałoby się odbyć w Brukseli, a przywódcy mają wziąć w nim udział osobiście, a nie np. łącząc się zdalnie ze swoich stolic.
UE zgodna ws. Grenlandii
W dzisiejszym oświadczeniu Costa przyznał, że przeprowadził konsultacje z państwami członkowskimi w sprawie ostatnich napięć dotyczących Grenlandii. Podkreślił, że z przeprowadzonych rozmów wynika, iż UE jest zgodna jeśli chodzi o zasady prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej i suwerenności narodowej oraz w zakresie wspierania i solidarności z Danią i Grenlandią.
Costa powiedział, że państwa UE zgadzają się co do tego, że cła, którymi grozi amerykański prezydent Donald Trump, osłabiłyby stosunki transatlantyckie i że są niezgodne z umową handlową między UE a USA. Uznają też, że wspólnym interesem transatlantyckim jest zachowanie pokoju i bezpieczeństwa w Arktyce, w szczególności poprzez działania w ramach NATO.
Zaznaczył też, że UE jest gotowa do obrony przed wszelkimi formami przymusu oraz wyraża gotowość do dalszej konstruktywnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi „we wszystkich kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”.
Nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw UE
Dziś po południu w związku z wydarzeniami dotyczącymi Grenlandii, w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Jak poinformowały źródła unijne, ambasadorowie omówili stosunki między UE a USA i podsumowali dotychczasowe działania koordynując swoje podejście.
Rozmowy szefowej KE
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na platformie X, że rozmawiała o Grenlandii z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premier Włoch Giorgią Meloni.
W opublikowanym dziś późnym wieczorem wpisie von der Leyen zapewniła, że przywódcy stanowczo podtrzymują swoje zobowiązanie do wspierania suwerenności Grenlandii i Królestwa Danii.
Zawsze będziemy chronić nasze strategiczne interesy gospodarcze i bezpieczeństwa. Z determinacją i stanowczością stawimy czoła tym wyzwaniom dla naszej europejskiej solidarności
— zapowiedziała szefowa KE.
Cła Trumpa
Prezydent Trump zapowiedział wczoraj nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii.
