Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się w Hiszpanii! Są ofiary. Wstrzymano ruch kolejowy na linii łączącej Madryt z Andaluzją

autor: PAP/EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X HANDOUT
Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się dziś w prowincji Kordoba na południu Hiszpanii – podała hiszpańska agencja prasowa EFE. Nie żyje co najmniej 10 osób, a 25 zostało rannych.

Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób – podała agencja EFE. Trzy ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg i który w rezultacie również się wykoleił.

Rząd współpracuje z pozostałymi właściwymi organami i służbami ratowniczymi, aby pomóc pasażerom

— przekazał wieczorem na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Na miejsce zdarzenia udały się służby ratunkowe.

Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente udał się późnym wieczorem na madrycki dworzec Atocha, aby koordynować z centrum kryzysowego akcję ratunkową.

Adam Stankiewicz/PAP/X

