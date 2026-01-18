Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się dziś w prowincji Kordoba na południu Hiszpanii – podała hiszpańska agencja prasowa EFE. Nie żyje co najmniej 10 osób, a 25 zostało rannych.
Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób – podała agencja EFE. Trzy ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg i który w rezultacie również się wykoleił.
Rząd współpracuje z pozostałymi właściwymi organami i służbami ratowniczymi, aby pomóc pasażerom
— przekazał wieczorem na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Na miejsce zdarzenia udały się służby ratunkowe.
Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente udał się późnym wieczorem na madrycki dworzec Atocha, aby koordynować z centrum kryzysowego akcję ratunkową.
Adam Stankiewicz/PAP/X
