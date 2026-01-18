Są wyniki exit poll wyborów prezydenckich w Portugalii! Prawdopodobnie będzie druga tura. To pierwsza taka sytuacja od 40 lat

Antonio Jose Seguro z Partii Socjalistycznej wygrał w niedzielę I turę wyborów prezydenckich w Portugalii - wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Seguro otrzymał poparcie na poziomie 30-35 proc. i wyprzedził szefa prawicowo-populistycznej partii Chega, Andre Venturę - 20-24 proc. głosów.

Na trzecim miejscu uplasował się kandydat partii Inicjatywa Liberalna Joao Cotrim de Figueiredo; zagłosowało na niego od 17 do 21 proc. uczestników wyborów.

II tura wyborów

Jeśli wyniki sondażu potwierdzą się to 8 lutego odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Seguro i Ventura.

Tegoroczne wybory w Portugalii są pierwszymi od 40 lat, w których do wyłonienia prezydenta najprawdopodobniej konieczna będzie organizacja drugiej tury głosowania.

Adam Stankiewicz/PAP

