Antonio Jose Seguro z Partii Socjalistycznej wygrał w niedzielę I turę wyborów prezydenckich w Portugalii - wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Seguro otrzymał poparcie na poziomie 30-35 proc. i wyprzedził szefa prawicowo-populistycznej partii Chega, Andre Venturę - 20-24 proc. głosów.
Na trzecim miejscu uplasował się kandydat partii Inicjatywa Liberalna Joao Cotrim de Figueiredo; zagłosowało na niego od 17 do 21 proc. uczestników wyborów.
II tura wyborów
Jeśli wyniki sondażu potwierdzą się to 8 lutego odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Seguro i Ventura.
Tegoroczne wybory w Portugalii są pierwszymi od 40 lat, w których do wyłonienia prezydenta najprawdopodobniej konieczna będzie organizacja drugiej tury głosowania.
Adam Stankiewicz/PAP
