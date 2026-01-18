Prof. Andrzej Nowak, historyk, w swoim komentarzu na Facebooku zwrócił uwagę na wypowiedź kanclerza Niemiec Friedricha Merza, zapowiadająca, iż Berlin już liczy na ocieplenie relacji z Rosją. „Przestrzegałem przed tym scenariuszem, jaki rysuje wypowiedź kanclerza Merza, setki razy. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdzie potwierdzenie z ust samego kanclerza” - zaznaczył prof. Nowak.
Jeśli uda nam się przywrócić pokój i wolność Europie, jeśli w końcu znajdziemy równowagę w stosunkach z naszym największym europejskim sąsiadem, mówię o Rosji, jeśli zapanuje pokój, jeśli zostanie zapewniona wolność – jeśli to wszystko nam się uda, to Unia Europejska, my w Niemczech zdamy ten kolejny test i będziemy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość
— mówił przedstawicielom biznesu kanclerz Niemiec Friedrich Merz w czasie przyjęcia noworocznego w Halle. To do tej wypowiedzi odniósł się prof. Andrzej Nowak.
Agencja TASS – oficjalna tuba propagandowa Rosji Putina poinformowała z nieskrywaną satysfakcją, że kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, na noworocznym spotkaniu z biznesmenami swojego kraju w Halle, nazwał Rosję „naszym [to jest Niemiec] największym sąsiadem” i zapewnił, że najlepsze czasy wrócą, kiedy uda się wreszcie przywrócić równowagę w stosunkach Berlina z Moskwą
— napisał na Facebooku prof. Andrzej Nowak.
Historyk zweryfikował prawdziwość doniesień propagandowej kremlowskiej agencji informacyjnej.
Nie dowierzam, więc sprawdzam: wysłuchałem oryginalnej wypowiedzi kanclerza Merza (na stronie Wydawnictwa Biały Kruk jest dostępna z tłumaczeniem na polski) i przeczytałem komentarz najbardziej prestiżowego portalu europejskiego POLITICO
— podkreślił prof. Nowak.
„Rosja sąsiadem Niemiec nie jest!”
Historyk nakreślił, jak wysoce niestosowne jest stanowisko Merza, w szczególności w uwagi na wciąż trwającą agresję Rosji na Ukrainę.
Wszystko się zgadza. Tak, niemiecki kanclerz, z partii przewodzącej w Parlamencie Europejskim (EPL – partia Donalda Tuska także), na progu czwartej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę, w wyniku której zginęło lub zostało rannych ponad milion ludzi, rzeczywiście ogłasza Rosję wymarzonym krajem – partnerem dla odrodzenia Niemiec. Określenie Rosji jako „największego sąsiada Niemiec” było stałym motywem wypowiedzi kanclerz Merkel. Wielokrotnie zwracałem uwagę, m.in. w czasie mojego wykładu w Berlinie na zaproszenie używających podobnej kalki geopolitycznej posłów AfD, jak również kilka dni temu, w rozmowie z dziennikarzami wpływowego tygodnika „Der Spiegel”, jak straszne skojarzenia budzi takie określenie w krajach, które zostają potraktowane w ten sposób, jakby ich w ogóle nie było. To kraje, które oddzielają (jeszcze) Niemcy od Rosji. Największym wschodnim sąsiadem Niemiec pozostaje Polska, drugim: Czechy. Dalej są Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina. To wszystko kraje, które pomija niemiecka mapa mentalna. Mapa z czasów kanclerza Bismarcka, z czasów rozbiorów Polski. Rosja sąsiadem Niemiec nie jest! Przez wieki rozdzielała te dwa centra imperialnej siły Rzeczpospolita, państwo polsko-litewskie. Raz w skutek rozbiorów, na 123 lata Niemcy stały się sąsiadami Rosji, i ponownie wskutek paktu Ribbentropp-Mołotow, na 21 miesięcy (1939-1941). Nie Rosja, ale Polska jest (i była także przed swoja agresją na Ukrainę) najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Powtarzam to moim niemieckim rozmówcom. Ale marzenia imperialne i nienawiść do Ameryki, która dwa razy pozbawiła Niemiec (w I i II wojnie światowej) panowania nad Europą są widocznie silniejsze
— analizował prof. Nowak.
Czarny scenariusz
Czy słowa Merza to zapowiedź dążenia Niemiec do resetu z Rosją?
Przestrzegałem przed tym scenariuszem, jaki rysuje wypowiedź kanclerza Merza, setki razy. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdzie potwierdzenie z ust samego kanclerza. Teraz czekam, jak premier Tusk wznowi hasło „resetu” z Rosją („największym sąsiadem Niemiec”), a minister Sikorski na twitterze powtórzy swój apel o powrót hegemonii Berlina w Europie
— zaznaczył historyk.
