Zespół rozpoznawczy niemieckiego wojska dziś zakończy misję na Grenlandii - przekazał agencji dpa rzecznik Bundeswehry. Piętnastu niemieckich żołnierzy opuści arktyczną wyspę cywilnym samolotem, kierując się do Kopenhagi.
15 żołnierzy Bundeswehry przybyło na Grenlandię w piątek w ramach misji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię.
CZYTAJ TAKŻE: Niemieccy żołnierze wylądowali na Grenlandii. Przewiózł ich… polskich przewoźnik czarterowy Enter Air. Dlaczego?
Zgodnie z zapowiedziami misja „Arctic Endurance” miała trwać do niedzieli.
Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana była w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.
Groźby ws. zajęcia Grenlandii przez USA
Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W sobotę przywódca USA zapowiedział, że od 1 lutego nałoży 10 proc. cła, które wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy. Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.
CZYTAJ TAKŻE:
— Co dalej z Grenlandią? Rutte po rozmowie z Trumpem: Już się nie mogę doczekać spotkania z nim w Davos pod koniec tygodnia
— Niemcy prężą muskuły. Wicekanclerz odgraża się USA ws. ceł i Grenlandii. „Nie damy się szantażować”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751038-niemcy-juz-wycofuja-zolnierzy-z-grenlandii-byli-tam-dwa-dni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.