Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował na platformie X, że przeprowadził rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem odnośnie sytuacji bezpieczeństwa na Grenlandii i w całej Arktyce.
Rutte napisał, że będzie kontynuował pracę z Trumpem nad tą sprawą.
Już się nie mogę doczekać spotkania z nim w Davos pod koniec tygodnia
— oświadczył sekretarz generalny NATO.
Forum w Davos
19 stycznia w szwajcarskim Davos rozpocznie się 56. Światowe Forum Ekonomiczne. Wydarzenie potrwa do piątku i zgromadzi prawie 3 tysiące liderów z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów.
Europejscy i unijni liderzy od 17 stycznia reagują na groźby Trumpa w sprawie nałożenia od 1 lutego 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, by wzięły udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach „Arctic Endurance”. Cła miałyby dotknąć Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię.
Zapowiedziane taryfy miałyby w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać - jak zapowiedział Trump - dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.
