Co dalej z Grenlandią? Rutte po rozmowie z Trumpem: Już się nie mogę doczekać spotkania z nim w Davos pod koniec tygodnia

*Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował na platformie X, że przeprowadził rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. / autor: Gov.pl, CC BY 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował na platformie X, że przeprowadził rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem odnośnie sytuacji bezpieczeństwa na Grenlandii i w całej Arktyce.

Rutte napisał, że będzie kontynuował pracę z Trumpem nad tą sprawą.

Już się nie mogę doczekać spotkania z nim w Davos pod koniec tygodnia

— oświadczył sekretarz generalny NATO.

Forum w Davos

19 stycznia w szwajcarskim Davos rozpocznie się 56. Światowe Forum Ekonomiczne. Wydarzenie potrwa do piątku i zgromadzi prawie 3 tysiące liderów z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów.

Europejscy i unijni liderzy od 17 stycznia reagują na groźby Trumpa w sprawie nałożenia od 1 lutego 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, by wzięły udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach „Arctic Endurance”. Cła miałyby dotknąć Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię.

Zapowiedziane taryfy miałyby w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać - jak zapowiedział Trump - dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Podsumowanie

Mark Rutte przekazał, że rozmawiał z Donaldem Trumpem o sprawie Grenlandii. Wskazał, że spotka się z nim podczas forum w Davos.

Adrian Siwek/PAP

