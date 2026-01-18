Premier Norwegii twardo odpowiada Trumpowi ws. ceł: Nasze stanowisko ws. Grenlandii ma charakter trwały. Nie zmienimy go pod presją

Na zdjęciu flaga Norwegii / autor: Fratria
Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 10 procentowych ceł dla ośmiu europejskich państw, które stoją w kontrze do jego pomysłów ws. Grenlandii. Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere powiedział na konferencji prasowej, że jego kraj nie może dać się zmusić do zmiany stanowiska w fundamentalnej kwestii Grenlandii i suwerenności nad tym terytorium. Podkreślił, że kwestie suwerenności i bezpieczeństwa nie mogą być przedmiotem nacisku handlowego.

Nawiązując do gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu karnych ceł na osiem krajów europejskich wspierających Grenlandię, szef rządu zaznaczył, że Norwegia nie zaakceptuje sytuacji, w której środki gospodarcze są wykorzystywane do wywierania presji politycznej w sprawach o charakterze zasadniczym.

Stanowisko Oslo w sprawie Grenlandii ma charakter trwały i opiera się na prawie międzynarodowym oraz zasadach obowiązujących między sojusznikami. Nie zmienimy go pod presją handlową

— podkreślił Stoere.

Trump zapowiedział cła

Prezydent Trump zapowiedział wczoraj nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii.

Stoere poinformował, że Norwegia pozostaje w bliskim kontakcie z nordyckimi partnerami oraz z sojusznikami w Europie. Oslo nadal będzie koordynować swoje działania z Kopenhagą, innymi stolicami w regionie oraz w ramach NATO.

Zapowiedzi ceł wywołały niepewność wśród norweskich przedsiębiorców. Właściwi ministrowie skontaktowali się już z przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Podejmiemy działania, które ochronią interesy norweskiego biznesu

— zapowiedział premier.

Norwegia a kwestie handlu i suwerenności

Ocenił jednocześnie, że skutki dotychczasowych podwyżek amerykańskich ceł, m.in. na norweskiego łososia, okazały się dotychczas ograniczone.

Handel z USA nie jest bardzo rozległy, choć kwestia amerykańskich barier celnych ma duże znaczenie dla eksporterów. Norweskie firmy w odpowiedzi na stawiane im przeszkody potrafią jednak szybko i elastycznie przekierowywać handel

— ocenił Stoere.

Premier podkreślił, że Norwegia jasno rozdziela kwestie handlu od spraw suwerenności i bezpieczeństwa.

Będziemy bronić swoich interesów gospodarczych. Presja ekonomiczna nie wpłynie na norweskie stanowisko w sprawach Grenlandii ani na podejście Oslo do ładu międzynarodowego

— zapowiedział szef rządu.

Według danych urzędu statystycznego SSB w 2024 roku UE i inne kraje europejskie odpowiadały za 87 proc. norweskiego eksportu ogółem. Do USA trafiło 3 proc. norweskiego eksportu, a na trzecim miejscu wśród zagranicznych partnerów Oslo znalazły się Chiny z 1,5-procentowym udziałem.

Adam Bąkowski/PAP

