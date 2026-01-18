Korea Południowa rozmieszcza pociski balistyczne Hyunmoo-5. "Powinniśmy posiadać znaczną liczbę, aby osiągnąć równowagę strachu"

  • Świat
  • opublikowano:
*Południowokoreańska armia rozpoczęła rozmieszczanie pocisków balistycznych dużej mocy Hyunmoo-5 / autor: EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Dostawca: PAP/EPA.
*Południowokoreańska armia rozpoczęła rozmieszczanie pocisków balistycznych dużej mocy Hyunmoo-5 / autor: EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Dostawca: PAP/EPA.

Południowokoreańska armia rozpoczęła rozmieszczanie pocisków balistycznych dużej mocy Hyunmoo-5, nazywanych „potworami” – podała agencja Yonhap. Minister obrony An Gju Bak wezwał do stworzenia „równowagi strachu” w odpowiedzi na zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej.

Ponieważ Korea Południowa nie może posiadać broni jądrowej jako sygnatariusz Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, mocno wierzę, że powinniśmy posiadać znaczną liczbę pocisków Hyunmoo-5, aby osiągnąć równowagę strachu

— stwierdził minister An.

Zaznaczył, że masowa produkcja uzbrojenia już ruszyła, a władze dążą do znacznego zwiększenia wydajności przemysłu zbrojeniowego.

Hyunmoo-5

Ważący ok. 36 ton pocisk Hyunmoo-5 typu ziemia-ziemia, ze względu na swoje rozmiary określany mianem „potwora”, może przenosić konwencjonalne głowice bojowe o masie 8-9 ton, zdolne do penetrowania gruntu na głębokość ponad 100 metrów.

Przy zredukowanym ładunku jego zasięg szacowany jest nawet na 3 tys. km. Publicznie Hyunmoo-5 zaprezentowano po raz pierwszy podczas parady w 2023 roku, jednak szczegóły techniczne pozostają ściśle tajne ze względów strategicznych.

Cele

Stanowi on kluczowy element systemu KMPR, mającego na celu odstraszanie i ewentualny odwet na atak ze strony Pjongjangu. Proces rozmieszczania KMPR, obejmującego setki zaawansowanych technicznie pocisków, w tym Hyunmoo-5, ma zakończyć się w trakcie kadencji prezydenta Li Dze Mjunga, upływającej w czerwcu 2030 r. - podała agencja Yonhap.

W 2024 r. wpływowa siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, określiła pocisk Hyunmoo-5 mianem „bezwartościowej broni o dużej masie”.

CZYTAJ TAKŻE:

Dyktatorzy straszą świat. Rosja rozwija nową strategiczną broń nuklearną, a Korea Płn. pokazała swój „najpotężniejszy” pocisk

W Polsce produkowane będą pociski rakietowe. Podpisano umowę. Błaszczak: „Rozpoczętych przez nas procesów nie udało się zatrzymać”

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych