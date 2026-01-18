Południowokoreańska armia rozpoczęła rozmieszczanie pocisków balistycznych dużej mocy Hyunmoo-5, nazywanych „potworami” – podała agencja Yonhap. Minister obrony An Gju Bak wezwał do stworzenia „równowagi strachu” w odpowiedzi na zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej.
Ponieważ Korea Południowa nie może posiadać broni jądrowej jako sygnatariusz Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, mocno wierzę, że powinniśmy posiadać znaczną liczbę pocisków Hyunmoo-5, aby osiągnąć równowagę strachu
— stwierdził minister An.
Zaznaczył, że masowa produkcja uzbrojenia już ruszyła, a władze dążą do znacznego zwiększenia wydajności przemysłu zbrojeniowego.
Hyunmoo-5
Ważący ok. 36 ton pocisk Hyunmoo-5 typu ziemia-ziemia, ze względu na swoje rozmiary określany mianem „potwora”, może przenosić konwencjonalne głowice bojowe o masie 8-9 ton, zdolne do penetrowania gruntu na głębokość ponad 100 metrów.
Przy zredukowanym ładunku jego zasięg szacowany jest nawet na 3 tys. km. Publicznie Hyunmoo-5 zaprezentowano po raz pierwszy podczas parady w 2023 roku, jednak szczegóły techniczne pozostają ściśle tajne ze względów strategicznych.
Cele
Stanowi on kluczowy element systemu KMPR, mającego na celu odstraszanie i ewentualny odwet na atak ze strony Pjongjangu. Proces rozmieszczania KMPR, obejmującego setki zaawansowanych technicznie pocisków, w tym Hyunmoo-5, ma zakończyć się w trakcie kadencji prezydenta Li Dze Mjunga, upływającej w czerwcu 2030 r. - podała agencja Yonhap.
W 2024 r. wpływowa siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, określiła pocisk Hyunmoo-5 mianem „bezwartościowej broni o dużej masie”.
