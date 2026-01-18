Niemcy prężą muskuły. Wicekanclerz odgraża się USA ws. ceł i Grenlandii. "Nie damy się szantażować"

Niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil oświadczył, że: Niemcy oraz ich europejscy partnerzy nie poddadzą się szantażowi Donalda Trumpa. Odniósł się do zapowiedzi prezydenta USA ws. ceł na niektóre państwa Europy.

Jak przekazał w oświadczeniu Klingbeil, Niemcy zawsze będą otwarte na poszukiwanie z USA wspólnych rozwiązań, jednak Berlin nie może sprawie ceł zgodzić się na stanowisko Waszyngtonu.

Dlatego wysyłamy bardzo wyraźny sygnał: nie damy się szantażować i będzie europejska odpowiedź

— dodał.

Rzecznik rządu RFN Stefan Kornelius oświadczył wczoraj, że Niemcy wspólnie z europejskimi partnerami „w stosownym czasie” odpowiedzą na groźby prezydenta USA.

Trump zapowiedział cła na państwa europejskie

Wczoraj Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach „Arctic Endurance”.

Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Adam Bąkowski/PAP

