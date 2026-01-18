Premier Włoch Giorgia Meloni uznała za błąd zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że nałoży 10-procentowe cła na te państwa europejskie, które wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Jak poinformowała, rozmawiała zarówno z Trumpem, jak i z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.
Prognoza podniesienia ceł wobec krajów, które postanowiły wnieść wkład w bezpieczeństwo Grenlandii to błąd i ja tego nie podzielam
— oświadczyła szefowa rządu w wypowiedzi dla włoskich dziennikarzy podczas wizyty w stolicy Korei Południowej, Seulu.
Decyzja Trumpa
Tak odniosła się do słów amerykańskiego prezydenta, który zapowiedział, że nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich: Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię, za to, że te wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Mają oni wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach „Arctic Endurance”. Wcześniej Trump wielokrotnie mówił, że USA muszą przejąć kontrolę nad wyspą, należącą formalnie do Danii.
Wyraził opinię, że jeśli Stany Zjednoczone nie przejmą kontroli nad wyspą, zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO.
Stanowisko Meloni
Podzielam uwagę, jaką amerykańska administracja przywiązuje do Grenlandii i bardziej ogólnie do Arktyki, która jest strefą strategiczną, gdzie oczywiście należy uniknąć ingerencji ze strony tych, którzy mogą być wrogo nastawieni
— wyjaśniła Meloni.
Uważam, że tak należy odczytywać wolę niektórych państw europejskich, by wysłać żołnierzy, aby przyczynić się do większego bezpieczeństwa, a nie jako inicjatywę przeciwko Stanom Zjednoczonym; jeśli w ogóle to przeciwko innym
— wskazała.
Rozmawiałam z Donaldem Trumpem kilka godzin temu i powiedziałam mu, co myślę. Rozmawiałam też z sekretarzem generalnym NATO, który potwierdził mi, że Sojusz zaczyna pracę. W ciągu dnia porozmawiam też z europejskimi liderami
— dodała.
Uważam, że w obecnej fazie bardzo ważne jest to, by ze sobą rozmawiać
— podkreśliła.
Potrzeba dialogu
Wyraziła następnie opinię odnosząc się do inicjatywy ośmiu państw europejskich w sprawie wysłania żołnierzy.
Był problem w zrozumieniu i komunikowaniu
— zaznaczyła.
Trzeba wznowić dialog i unikać eskalacji
— oceniła.
Ponadto szefowa rządu ogłosiła, że Włochy zostały zaproszone do międzynarodowej Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy, o której poinformował prezydent Trump.
Myślę, że Włochy mogą odegrać pierwszoplanową rolę. Jesteśmy gotowi zrobić to, co do nas należy w budowie planu pokojowego
— zadeklarowała Giorgia Meloni.
Podsumowanie
Giorgia Meloni oceniła, że zapowiedź Donalda Trumpa dotycząca ceł wobec europejskich krajów, które wysłały żołnierzy na Grenlandię to błąd. Podkreśliła, że należy prowadzić dialog.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751012-trump-naklada-cla-na-kraje-europy-meloni-to-blad
