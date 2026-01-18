Według irańskiego urzędnika Teheran potwierdził co najmniej 5 tys. zgonów podczas fali protestów, które rozpoczęły się 28 grudnia 2025 roku - przekazała agencja Reutera. Według danych z reżimu ajatollahów około 500 zabitych to funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.
Irańskie władze oskarżyły przy tym „terrorystów i uzbrojonych uczestników zamieszek” o zabijanie „niewinnych Irańczyków”. Urzędnik, który odmówił podania nazwiska ze względu na delikatność sprawy, powiedział agencji, że jedne z najcięższych starć i największa liczba ofiar śmiertelnych miały miejsce na terenach większościowo kurdyjskich w północno-zachodnim Iranie.
Irańska organizacja obrońców praw Kurdów Hengaw z siedzibą w Norwegii potwierdziła, że do najcięższych starć podczas protestów, które wybuchły pod koniec grudnia, doszło na terenach kurdyjskich.
Nie oczekuje się gwałtownego wzrostu liczby ofiar
— powiedział urzędnik, dodając, że „Izrael i zagraniczne grupy zbrojne” wspierały i wyposażały osoby wychodzące na ulice.
Iran oskarża Izrael i USA
Władze Iranu regularnie obarczają winą za niepokoje zagranicznych wrogów, w tym Izrael i USA.
Amerykańska organizacja obrońców praw człowieka HRANA poinformowała wczoraj, że liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 3308, a kolejne 4382 przypadki są obecnie analizowane. Organizacja potwierdziła ponad 24 tys. aresztowań.
Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami.
