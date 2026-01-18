Wczoraj w stolicy Paragwaju Asuncion doszło do podpisania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem Mercosur. „Mam nadzieję, że w Parlamencie Europejskim już ktoś zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen” - skomentował tę sytuację na antenie Polsat News Leszek Miller, były premier.
Umowa UE z krajami Mercosur została zawarta z pomięciem Parlamentu Europejskiego.
Jak można ominąć Parlament Europejski przy tego rodzaju umowie, która dotyczy 750 mln ludzi, z tego około 500 mln Europejczyków?
— pytał oburzony całą sytuację Leszek Miller.
Dlaczego Włochy zmieniły zdanie ws. umowy Mercosur?
Były premier podkreślił, że premier Włoch zmieniła zdanie ws. umowy Mercosur, bo po prostu została „przekupnia pieniędzmi z Brukseli”
Co się takiego stało nagle w umyśle pani premier Włoch, że ona zmieniła zdanie? Bo została przekupnia pieniędzmi z Brukseli. A czym to się różni od metody, którą stosuje pan Trump, chętnie tutaj przez nas potępiany. Bruksela miała pieniądze, to sobie kupiła poparcie Włochów. I to tyle
— powiedział Miller.
CZYTAJ TAKŻE:
— Stało się! Unia Europejska podpisała umowę handlową z blokiem Mercosur. Ursula von der Leyen była zachwycona
— Umowa UE-Mercosur podpisana. Müller: To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa
tkwl/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750998-miller-ostro-po-umowie-mercosur-krytykuje-von-der-leyen
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.