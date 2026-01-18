Miller ostro po umowie Mercosur: Mam nadzieję, że w PE już ktoś zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla von der Leyen

  • Świat
  • opublikowano:
Leszek Miller / autor: Fratria
Leszek Miller / autor: Fratria

Wczoraj w stolicy Paragwaju Asuncion doszło do podpisania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem Mercosur. „Mam nadzieję, że w Parlamencie Europejskim już ktoś zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen” - skomentował tę sytuację na antenie Polsat News Leszek Miller, były premier.

Umowa UE z krajami Mercosur została zawarta z pomięciem Parlamentu Europejskiego.

Jak można ominąć Parlament Europejski przy tego rodzaju umowie, która dotyczy 750 mln ludzi, z tego około 500 mln Europejczyków?

— pytał oburzony całą sytuację Leszek Miller.

Dlaczego Włochy zmieniły zdanie ws. umowy Mercosur?

Były premier podkreślił, że premier Włoch zmieniła zdanie ws. umowy Mercosur, bo po prostu została „przekupnia pieniędzmi z Brukseli”

Co się takiego stało nagle w umyśle pani premier Włoch, że ona zmieniła zdanie? Bo została przekupnia pieniędzmi z Brukseli. A czym to się różni od metody, którą stosuje pan Trump, chętnie tutaj przez nas potępiany. Bruksela miała pieniądze, to sobie kupiła poparcie Włochów. I to tyle

— powiedział Miller.

CZYTAJ TAKŻE:

Stało się! Unia Europejska podpisała umowę handlową z blokiem Mercosur. Ursula von der Leyen była zachwycona

Umowa UE-Mercosur podpisana. Müller: To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa

tkwl/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych