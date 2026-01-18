W związku z pojmaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zmianami w tym kraju, od 8 stycznia do wczorajszego wieczora z zakładów karnych władze uwolniły 139 więźniów politycznych.
Szacunki dotyczące szybko postępującego procesu zwalniania więźniów politycznych przekazał w sobotę wicedyrektor pozarządowej organizacji Foro Penal Gonzalo Himiob, odnotowując przyspieszenie przez reżim zwolnień więzionych.
To zajmujące się walką o prawa człowieka stowarzyszenie jako jedno z pierwszych wystosowało do władz Wenezueli żądania uwolnienia osób osadzonych z powodów politycznych po ujęciu Maduro. Foro Penal szacuje, że od piątku na wolność wyszło co najmniej 40 więźniów politycznych.
Uderzenia USA w Wenezueli
3 stycznia rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli służących ujęciu Maduro. Polityk wraz z żoną został przetransportowany do stanu Nowy Jork, gdzie niebawem przed sądem ruszył jego proces, w którym zarzuca mu się m.in. przestępstwa związane z narkotykami i terroryzm.
Władze Foro Penal szacują, że przed pojmaniem Maduro w wenezuelskich więzieniach były osadzone z powodów politycznych 863 osoby.
Zgodnie ze statystykami tej organizacji, od czasu dojścia do władzy w 2013 r. Nicolasa Maduro w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,6 tys. osób.
