Tak władze Wenezueli próbują zadowolić Trumpa? Po pojmaniu przez USA Maduro wypuszczono 139 więźniów politycznych

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ
autor: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

W związku z pojmaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zmianami w tym kraju, od 8 stycznia do wczorajszego wieczora z zakładów karnych władze uwolniły 139 więźniów politycznych.

Szacunki dotyczące szybko postępującego procesu zwalniania więźniów politycznych przekazał w sobotę wicedyrektor pozarządowej organizacji Foro Penal Gonzalo Himiob, odnotowując przyspieszenie przez reżim zwolnień więzionych.

To zajmujące się walką o prawa człowieka stowarzyszenie jako jedno z pierwszych wystosowało do władz Wenezueli żądania uwolnienia osób osadzonych z powodów politycznych po ujęciu Maduro. Foro Penal szacuje, że od piątku na wolność wyszło co najmniej 40 więźniów politycznych.

Uderzenia USA w Wenezueli

3 stycznia rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli służących ujęciu Maduro. Polityk wraz z żoną został przetransportowany do stanu Nowy Jork, gdzie niebawem przed sądem ruszył jego proces, w którym zarzuca mu się m.in. przestępstwa związane z narkotykami i terroryzm.

Władze Foro Penal szacują, że przed pojmaniem Maduro w wenezuelskich więzieniach były osadzone z powodów politycznych 863 osoby.

Zgodnie ze statystykami tej organizacji, od czasu dojścia do władzy w 2013 r. Nicolasa Maduro w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,6 tys. osób.

Adam Stankiewicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych