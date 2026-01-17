Trwa 1425. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 18 stycznia 2026 r.
00:01. Prezydent: Rosja nie przygotowuje się do pokoju, lecz do kolejnych ataków
Kijów nie widzi chęci Moskwy do zawarcia porozumienia pokojowego, a jedynie plany kolejnych uderzeń w ważną dla społeczeństwa infrastrukturę – powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Nie odnotowujemy gotowości agresora do realizowania jakichkolwiek porozumień ani do zakończenia wojny. Zamiast tego posiadamy wystarczające informacje o przygotowaniach do kolejnych rosyjskich uderzeń w naszą energetykę i infrastrukturę, w tym w obiekty i sieci obsługujące nasze elektrownie jądrowe
— napisał w komunikatorze Telegram.
Szef państwa poinformował o tym po wysłuchaniu raportu szefa wywiadu wojskowego (HUR) Ołeha Iwaszczenki. Ocenił, że każdy rosyjski atak na obiekty energetyczne „w warunkach tak ostrej zimy osłabia i dewaluuje wysiłki kluczowych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, na rzecz zakończenia tej wojny”
Zapewnił, że Ukrainie zależy na konstruktywnych rozmowach dyplomatycznych, zaś Rosja – jak ocenił – zainteresowana jest wyłącznie uderzeniami w obiekty cywilne.
Partnerzy powinni wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Posiadaną informację będziemy przekazywać tym na świecie, których wpływ ma znaczenie i może pomóc
— oświadczył prezydent Zełenski.
