NA ŻYWO

RELACJA. 1425. dzień wojny. Zełeński: Kijów nie widzi chęci Moskwy do zawarcia porozumienia pokojowego, a jedynie plany kolejnych uderzeń

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1425. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 18 stycznia 2026 r.

00:01. Prezydent: Rosja nie przygotowuje się do pokoju, lecz do kolejnych ataków

Kijów nie widzi chęci Moskwy do zawarcia porozumienia pokojowego, a jedynie plany kolejnych uderzeń w ważną dla społeczeństwa infrastrukturę – powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nie odnotowujemy gotowości agresora do realizowania jakichkolwiek porozumień ani do zakończenia wojny. Zamiast tego posiadamy wystarczające informacje o przygotowaniach do kolejnych rosyjskich uderzeń w naszą energetykę i infrastrukturę, w tym w obiekty i sieci obsługujące nasze elektrownie jądrowe

— napisał w komunikatorze Telegram.

Szef państwa poinformował o tym po wysłuchaniu raportu szefa wywiadu wojskowego (HUR) Ołeha Iwaszczenki. Ocenił, że każdy rosyjski atak na obiekty energetyczne „w warunkach tak ostrej zimy osłabia i dewaluuje wysiłki kluczowych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, na rzecz zakończenia tej wojny”

Zapewnił, że Ukrainie zależy na konstruktywnych rozmowach dyplomatycznych, zaś Rosja – jak ocenił – zainteresowana jest wyłącznie uderzeniami w obiekty cywilne.

Partnerzy powinni wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Posiadaną informację będziemy przekazywać tym na świecie, których wpływ ma znaczenie i może pomóc

— oświadczył prezydent Zełenski.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych