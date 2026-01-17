Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska opuści wraz ze swoją ekipą Litwę i przeniesie się do Warszawy ze względów bezpieczeństwa - poinformowała AFP, powołując się na źródła z otoczenia Cichanouskiej. Francuska agencja nie sprecyzowała, kiedy miałoby to nastąpić.
Współpracownik Cichanouskiej Dzianis Kuczynski przekazał dziennikarzom, że Siarhiej Cichanouski, mąż Swiatłany, który został uwolniony przez białoruski reżim w ubiegłym roku, przebywa wraz z dziećmi w Stanach Zjednoczonych. Cichanouscy obawiają się o swoje bezpieczeństwo ze względu na działalność opozycyjną wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki.
Prezydent RP Karol Nawrocki gościł w Belwederze Cichanouską i przedstawicieli społeczności białoruskiej.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent spotkał się z liderką białoruskiej opozycji. „Jesteście na długiej drodze do niepodległości i w tej drodze Polska was nie zostawi”
Przenosiny do Warszawy
W grudniu Radio Swoboda podało, powołując się na swoje źródła, że Cichanouska i część jej zespołu zamierzają przenieść się do Warszawy. Litwa obniżyła wówczas poziom ochrony Cichanouskiej. Ochronę liderki białoruskiej opozycji przejęło tamtejsze Biuro Policji Kryminalnej, dotychczas zapewniała ją Państwowa Służba Ochrony.
Cichanouska mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 r. Wyjechała tam po wyborach prezydenckich na Białorusi - oficjalnie wygranych przez Łukaszenkę, lecz uznanych za sfałszowane przez większość krajów zachodnich.
Litewski rząd przyznał wówczas białoruskiej opozycjonistce status oficjalnego przedstawiciela jej kraju. Cichanouska otrzymała status gościa oficjalnego kategorii C, przyznawany zazwyczaj ambasadorom innych państw, szefom misji organizacji międzynarodowych akredytowanym na Litwie, członkom rządów innych krajów i Komisji Europejskiej oraz innym osobom w podobnej randze. Białorusinka nie posiada jednak statusu dyplomatycznego.
Podsumowanie
Według agencji AFP literka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska opuści wraz ze swoją ekipą Litwę. Ma przenieść się do Warszawy.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750980-cichanouska-opusci-litwe-i-przeniesie-sie-do-warszawy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.