Pięć osób zginęło w wyniku zejścia dwóch lawin w austriackich Alpach - przekazała agencji dpa rzeczniczka górskiego pogotowia ratunkowego w Salzburgu. Do tragicznych zdarzeń doszło w dolinie Grossarltal i okolicach Bad Hofgastein w środkowej części kraju.

W godzinach popołudniowych na wysokości około 2150 m n.p.m., na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarltal w kraju związkowym Salzburg, zeszła potężna lawina, która zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, trzech odniosło poważne obrażenia.

Wcześniej w rejonie Bad Hofgastein lawina porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.

Akcje ratunkowe

W działaniach ratunkowych uczestniczyły liczne służby. W akcji brało udział około 90 ratowników górskich, dodatkowe zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które pomagały w transporcie rannych do szpitali.

Służby ratownicze ostrzegają, że obecnie sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna. Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.

Kolejna tragedia

W ostatnich dniach w regionie doszło już do tragedii. Ofiarami dwóch lawin padli młody obywatel Czech oraz mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Obaj zginęli poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.

Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.

Podsumowanie

W austriackich Alpach doszło do dwóch tragicznych lawin. Śmierć w nich poniosło pięć osób.

