Pięć osób zginęło w wyniku zejścia dwóch lawin w austriackich Alpach - przekazała agencji dpa rzeczniczka górskiego pogotowia ratunkowego w Salzburgu. Do tragicznych zdarzeń doszło w dolinie Grossarltal i okolicach Bad Hofgastein w środkowej części kraju.
W godzinach popołudniowych na wysokości około 2150 m n.p.m., na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarltal w kraju związkowym Salzburg, zeszła potężna lawina, która zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, trzech odniosło poważne obrażenia.
Wcześniej w rejonie Bad Hofgastein lawina porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.
Akcje ratunkowe
W działaniach ratunkowych uczestniczyły liczne służby. W akcji brało udział około 90 ratowników górskich, dodatkowe zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które pomagały w transporcie rannych do szpitali.
Służby ratownicze ostrzegają, że obecnie sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna. Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.
Kolejna tragedia
W ostatnich dniach w regionie doszło już do tragedii. Ofiarami dwóch lawin padli młody obywatel Czech oraz mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Obaj zginęli poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.
Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.
Akcje ratunkowe
