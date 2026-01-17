Unia Europejska podpisała umowę handlową z blokiem Mercosur. Dokonało się to podczas specjalnego wydarzenia w Asuncion - stolicy Paragwaju. Świętująca to Ursula von der Leyen stwierdziła podczas wystąpienia, że KE… wysłuchała obaw unijnych rolników i podjęła działania.
Podpis złożony
Podczas swojego wystąpienia przed podpisaniem umowy szefowa KE powiedziała, że dzięki umowie udało się stworzyć największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowego PKB.
UE jest już jednym z głównych partnerów Mercosuru w zakresie handlu i inwestycji. Niniejsza umowa otwiera kolejny etap tych stosunków
— oświadczyła.
Von der Leyen dodała, że chce zapewnić 450 mln mieszkańców Unii, że ta umowa jest „dobra dla Europy – dla każdego państwa członkowskiego”. Podkreśliła, że oznacza ona m.in. więcej możliwości biznesowych, zniesienie ceł o wartości miliardów euro, otwarcie rynków zamówień publicznych.
Stwierdziła też, że KE wysłuchała obaw unijnych rolników i podjęła działania.
Umowa ta zawiera solidne zabezpieczenia mające na celu ochronę waszych źródeł utrzymania i naszych wrażliwych sektorów rolniczych. Stwarza ona znaczne możliwości gospodarcze dla wielu eksporterów produktów rolno-spożywczych z UE. Chroni 350 europejskich oznaczeń geograficznych. To więcej niż w jakiejkolwiek innej umowie handlowej UE
— przekonywała szefowa KE.
Przewodniczący Costa przypomniał, że negocjacje z Mercosurem trwały 25 lat. -
To była długa podróż, ale udało się zawrzeć porozumienie w dobrym momencie, akurat kiedy go potrzebujemy
— powiedział.
Gospodarz ceremonii, prezydent Paragwaju Santiago Pena nazwał ten dzień mianem „historycznego”.
To dzień od dawna wyczekiwany przez nasze narody, kamień milowy, którym jest połączenie dwóch spośród najważniejszych regionów i rynków świata: Europy i Ameryki Południowej
— mówił.
W ceremonii udział wzięli także prezydenci Argentyny i Urugwaju, minister spraw zagranicznych Brazylii oraz prezydenci Boliwii i Panamy. Boliwia, która finalizuje procedury związane z przystąpieniem do Mercosuru, nie została objęta umową z UE. To dlatego, że kraj nie był jeszcze pełnoprawnym członkiem bloku, kiedy negocjowano porozumienie. By do niego dołączyć, Boliwia będzie musiała we własnym zakresie negocjować z UE.
Von der Leyen świętuje
Ursula von der Leyen zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym świętowała podpisana porozumienie.
Wybieramy partnerstwo i współpracę. Wybieramy nasze przedsiębiorstwa. Wybieramy naszych ludzi
— napisała również w sieci.
Umowa z Mercosur
Negocjacje dotyczące umowy między UE a blokiem państw Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - trwały 25 lat, ale znacząco przyspieszyły w 2025 roku. Na początku stycznia tego roku większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia; przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.
KE widzi w umowie z Mercosurem szansę na otwarcie rynków południowoamerykańskich na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy tekstylia. Z kolei UE otworzy się na produkty rolne z Ameryki Południowej. Ta część porozumienia wywołała protesty unijnych rolników obawiających się zalewu rynku Wspólnoty tanią żywnością z krajów południowoamerykańskich.
Umowa ta w istocie jest wyrokiem na europejskie rolnictwo. Szczególnie mocno uderza w kraje takie jak Polska, która specjalizuje się w produkcji żywności.
