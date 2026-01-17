Ajatollah Ali Chamenei ostro zaatakował Donalda Trumpa, nazywając go „przestępcą” i oskarżając Stany Zjednoczone o inspirowanie protestów w Iranie oraz współodpowiedzialność za tysiące ofiar śmiertelnych.
Najnowsza antyirańska akcja wywrotowa różniła się tym, że prezydent USA osobiście się w nią zaangażował
— ocenił Chamenei.
Osoby powiązane z USA i Izraelem doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób
— dodał irański przywódca, cytowany przez Reutersa.
To był amerykański spisek
— powiedział, oceniając, że „celem Ameryki jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej”.
Protesty w Iranie
Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami. Zginęły tysiące ludzi: według organizacji HRANA było co najmniej 2435 ofiar śmiertelnych; inne ośrodki oceniają, że zginęło od ponad 3 tys. do nawet 20 tys. ludzi.
W obliczu protestów Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców przed użyciem siły wobec protestujących i sugerował, że w przeciwnym razie USA mogą dokonać interwencji zbrojnej.
Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc!
— napisał wcześniej w styczniu na platformie Truth Social.
Prezydent USA zasugerował, że może odstąpić od uderzenia na Iran, jeśli władze tego kraju zrezygnują z egzekucji antyrządowych demonstrantów. Podkreślił, że otrzymał zapewnienia o zaprzestaniu egzekucji ze strony irańskiego reżimu i zapowiedział, że będzie przyglądał się sytuacji.
