Ajatollah Ali Chamenei ostro zaatakował Donalda Trumpa, nazywając go „przestępcą” i oskarżając Stany Zjednoczone o inspirowanie protestów w Iranie oraz współodpowiedzialność za tysiące ofiar śmiertelnych.

Najnowsza antyirańska akcja wywrotowa różniła się tym, że prezydent USA osobiście się w nią zaangażował

— ocenił Chamenei.

Osoby powiązane z USA i Izraelem doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób

— dodał irański przywódca, cytowany przez Reutersa.

To był amerykański spisek

— powiedział, oceniając, że „celem Ameryki jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej”.

Protesty w Iranie

Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami. Zginęły tysiące ludzi: według organizacji HRANA było co najmniej 2435 ofiar śmiertelnych; inne ośrodki oceniają, że zginęło od ponad 3 tys. do nawet 20 tys. ludzi.

W obliczu protestów Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców przed użyciem siły wobec protestujących i sugerował, że w przeciwnym razie USA mogą dokonać interwencji zbrojnej.

Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc!

— napisał wcześniej w styczniu na platformie Truth Social.

Prezydent USA zasugerował, że może odstąpić od uderzenia na Iran, jeśli władze tego kraju zrezygnują z egzekucji antyrządowych demonstrantów. Podkreślił, że otrzymał zapewnienia o zaprzestaniu egzekucji ze strony irańskiego reżimu i zapowiedział, że będzie przyglądał się sytuacji.

Adam Bąkowski/PAP

