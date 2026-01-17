Media obiegły dziś nagrania z rozmowy telefonicznej prezydenta Francji Emmanuela Macrona z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Macron zadzwonił do niego z Kijowa 10 maja 2025 r., podczas spotkania „koalicji chętnych”. Trump zareagował bardzo entuzjastycznie na informację od Macrona o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgadza się na propozycje Waszyngtonu dotyczące zawieszenia broni. Ostatecznie jednak nie weszło ono w życie.
Niepublikowane wcześniej nagranie zaprezentowała w mediach społecznościowych stacja France TV. Macron najpierw dzwoni do prezydenta USA sam, później - tak jak się umówili - oddzwania do niego wraz z innymi uczestnikami spotkania: ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz premierem RP Donaldem Tuskiem.
Macron dzwoni do Trumpa
Na początek Macron przeprasza, że dzwoni o tak wczesnej porze.
Czy mogę do ciebie zadzwonić za dwie minuty z Zełenskim, Starmerem i Merzem? Nie będzie to dla ciebie problem?
— pyta.
Tak, proszę bardzo. Co się dzieje?
— odpowiada pytaniem Trump.
Bo on [Wołodymyr Zełenski] zaakceptował to, co zaproponowałeś w swojej wiadomości, czyli zawieszenie broni na 30 dni itd. Jest gotów to ogłosić
— mówi przywódca Francji.
W pełni akceptuje ten plan?
— pyta prezydent USA.
Tak
— odpowiada francuski przywódca.
Oooo, to dobrze! Nagroda Nobla dla nas!
— odpowiada wyraźnie zadowolony prezydent USA.
Emmanuel Macron pyta, czy wraz z innymi może zadzwonić za dwie minuty. Trump zgadza się. Po chwili mówi:
Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy.
Dziękuję
— odpowiada nieco speszony Macron.
Jeszcze jeden uczestnik rozmów
Dalsza część rozmowy odbywa się niemal w całości w składzie zapowiadanym przez Macrona. Niemal, bo jest jeszcze jedna osoba, o której francuski przywódca wcześniej nie wspomniał - to premier Donald Tusk.
Cześć, Donaldzie. Jesteśmy w Kijowie. Jestem z prezydentem Zełenskim i wieloma przedstawicielami prasy. Musicie wiedzieć, że pan premier Keir Starmer, premier Donald Tusk i kanclerz Friedrich Merz. Więc jesteśmy wszyscy razem i nawiasem mówiąc, odbyliśmy dziś rano bardzo dobrą rozmowę. Wszyscy poparliśmy pańską propozycję bezwarunkowego zawieszenia broni na 30 dni
— mówi do Trumpa Macron.
I oczywiście, myślę, że potrzebujemy dużej presji na Rosję, jeśli nie będzie chciała zgodzić się na zawieszenie broni. Trzeba nałożyć na nich sankcje. Myślę, że to może zadziałać. Co pan o tym myśli, panie prezydencie?
— pyta z kolei przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Myślę, że zgodzą się. (…) Naprawdę tak myślę. Myślę, że nadszedł czas. Miałem z nimi dobre rozmowy
— odpowiada amerykański prezydent.
