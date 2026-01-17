WIDEO

Ciekawe nagranie Macrona z zeszłego roku. Trump ucieszył się, gdy padły te słowa o Zełenskim! "O, to dobrze. Nagroda Nobla dla nas!"

Zdjęcie zrobione podczas wizyty Emmanuela Macrona w Białym Domu w lutym 2025 r. / autor: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Media obiegły dziś nagrania z rozmowy telefonicznej prezydenta Francji Emmanuela Macrona z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Macron zadzwonił do niego z Kijowa 10 maja 2025 r., podczas spotkania „koalicji chętnych”. Trump zareagował bardzo entuzjastycznie na informację od Macrona o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgadza się na propozycje Waszyngtonu dotyczące zawieszenia broni. Ostatecznie jednak nie weszło ono w życie.

Niepublikowane wcześniej nagranie zaprezentowała w mediach społecznościowych stacja France TV. Macron najpierw dzwoni do prezydenta USA sam, później - tak jak się umówili - oddzwania do niego wraz z innymi uczestnikami spotkania: ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz premierem RP Donaldem Tuskiem.

Macron dzwoni do Trumpa

Na początek Macron przeprasza, że dzwoni o tak wczesnej porze.

Czy mogę do ciebie zadzwonić za dwie minuty z Zełenskim, Starmerem i Merzem? Nie będzie to dla ciebie problem?

— pyta.

Tak, proszę bardzo. Co się dzieje?

— odpowiada pytaniem Trump.

Bo on [Wołodymyr Zełenski] zaakceptował to, co zaproponowałeś w swojej wiadomości, czyli zawieszenie broni na 30 dni itd. Jest gotów to ogłosić

— mówi przywódca Francji.

W pełni akceptuje ten plan?

— pyta prezydent USA.

Tak

— odpowiada francuski przywódca.

Oooo, to dobrze! Nagroda Nobla dla nas!

— odpowiada wyraźnie zadowolony prezydent USA.

Emmanuel Macron pyta, czy wraz z innymi może zadzwonić za dwie minuty. Trump zgadza się. Po chwili mówi:

Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy.

Dziękuję

— odpowiada nieco speszony Macron.

Jeszcze jeden uczestnik rozmów

Dalsza część rozmowy odbywa się niemal w całości w składzie zapowiadanym przez Macrona. Niemal, bo jest jeszcze jedna osoba, o której francuski przywódca wcześniej nie wspomniał - to premier Donald Tusk.

Cześć, Donaldzie. Jesteśmy w Kijowie. Jestem z prezydentem Zełenskim i wieloma przedstawicielami prasy. Musicie wiedzieć, że pan premier Keir Starmer, premier Donald Tusk i kanclerz Friedrich Merz. Więc jesteśmy wszyscy razem i nawiasem mówiąc, odbyliśmy dziś rano bardzo dobrą rozmowę. Wszyscy poparliśmy pańską propozycję bezwarunkowego zawieszenia broni na 30 dni

— mówi do Trumpa Macron.

I oczywiście, myślę, że potrzebujemy dużej presji na Rosję, jeśli nie będzie chciała zgodzić się na zawieszenie broni. Trzeba nałożyć na nich sankcje. Myślę, że to może zadziałać. Co pan o tym myśli, panie prezydencie?

— pyta z kolei przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Myślę, że zgodzą się. (…) Naprawdę tak myślę. Myślę, że nadszedł czas. Miałem z nimi dobre rozmowy

— odpowiada amerykański prezydent.

FranceTV/X/Joanna Jaszczuk

