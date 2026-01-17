Po raz pierwszy od wprowadzenia niemal całkowitej blokady Internetu Irańczycy mogą ponownie wysyłać SMS-y. Dostęp do globalnej sieci i zagranicznych usług wciąż pozostaje zablokowany.
Do tej pory wszystkie usługi przesyłania wiadomości były zablokowane. Dzięki nowym regulacjom można ponownie korzystać z bankowości internetowej. Wymagane jest w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pośrednictwem SMS-ów.
Od minionego weekendu użytkownicy mają również dostęp do krajowego intranetu. Pozwala to na korzystanie wyłącznie z witryn kontrolowanych przez państwo. Usługi z zagranicy pozostają zablokowane.
Organizacja Netblocks, specjalizująca się w monitorowaniu cenzury Internetu, informuje, że dostęp do internetu w Iranie został niemal całkowicie odcięty od 8 stycznia.
Protesty w Iranie
Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami. Zginęły tysiące ludzi: według organizacji HRANA było co najmniej 2435 ofiar śmiertelnych; inne ośrodki oceniają, że zginęło od ponad 3 tys. do nawet 20 tys. ludzi.
Chwilowy dostęp do Internetu
Aktywista Ilia Hashemi donosi, że w sobotę rano niektórzy Irańczycy na krótko odzyskali dostęp do Internetu, co pozwoliło im na przesłanie nagrań z Teheranu, Isfahanu i Meszhedu. Nagrania, nakręcone około 8-9 stycznia, pokazują pożary i zamieszki, między innymi w budynku telewizji państwowej w Isfahanie
