Ajatollahowie powoli się uginają? Irańczycy odzyskali możliwość wysyłania SMS. Globalny Internet cały czas jest dla nich jednak zablokowany

  • Świat
  • opublikowano:
Ajatollahowie powoli się uginają? Irańczycy odzyskali możliwość wysyłania SMS. Globalny Internet cały czas jest dla nich jednak zablokowany. Na zdjęciu kobieta z flagą Iranu wymalowaną na twarzy / autor: PAP/EPA
Ajatollahowie powoli się uginają? Irańczycy odzyskali możliwość wysyłania SMS. Globalny Internet cały czas jest dla nich jednak zablokowany. Na zdjęciu kobieta z flagą Iranu wymalowaną na twarzy / autor: PAP/EPA

Po raz pierwszy od wprowadzenia niemal całkowitej blokady Internetu Irańczycy mogą ponownie wysyłać SMS-y. Dostęp do globalnej sieci i zagranicznych usług wciąż pozostaje zablokowany.

Do tej pory wszystkie usługi przesyłania wiadomości były zablokowane. Dzięki nowym regulacjom można ponownie korzystać z bankowości internetowej. Wymagane jest w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pośrednictwem SMS-ów.

Od minionego weekendu użytkownicy mają również dostęp do krajowego intranetu. Pozwala to na korzystanie wyłącznie z witryn kontrolowanych przez państwo. Usługi z zagranicy pozostają zablokowane.

Organizacja Netblocks, specjalizująca się w monitorowaniu cenzury Internetu, informuje, że dostęp do internetu w Iranie został niemal całkowicie odcięty od 8 stycznia.

Protesty w Iranie

Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami. Zginęły tysiące ludzi: według organizacji HRANA było co najmniej 2435 ofiar śmiertelnych; inne ośrodki oceniają, że zginęło od ponad 3 tys. do nawet 20 tys. ludzi.

Chwilowy dostęp do Internetu

Aktywista Ilia Hashemi donosi, że w sobotę rano niektórzy Irańczycy na krótko odzyskali dostęp do Internetu, co pozwoliło im na przesłanie nagrań z Teheranu, Isfahanu i Meszhedu. Nagrania, nakręcone około 8-9 stycznia, pokazują pożary i zamieszki, między innymi w budynku telewizji państwowej w Isfahanie

— czytamy w poście NOELREPORTS na portalu X.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Reżim ajatollahów w Iranie tłumi krwawo wszelkie protesty. Tysiące zabitych, zatrzymanych około 20 tys. osób!

Amerykański lotniskowiec zmierza na Bliski Wschód? Sensacyjne doniesienia Fox News. Czy zbliża się atak na Iran?

Adam Bąkowski/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych