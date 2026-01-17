WIDEO, ZDJĘCIA

Antyamerykańskie protesty w Kopenhadze i w innych duńskich miastach. „Grenlandia nie jest na sprzedaż”, "Ręce precz"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT
Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT

Tysiące ludzi zebrało się na placu przed Ratuszem w Kopenhadze, aby zaprotestować przeciwko roszczeniom USA wobec Grenlandii. Do podobnych manifestacji doszło także w kilku innych miastach Danii.

W Kopenhadze niesiono na transparentach hasła: „Grenlandia nie jest na sprzedaż”, „Ręce precz od Grenlandii” oraz „Grenlandia należy do Grenlandczyków”. Wśród przemawiających była burmistrz duńskiej stolicy Sisse Marie Welling. Następnie tłum udał się w kierunku ambasady Stanów Zjednoczonych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niemieccy żołnierze wylądowali na Grenlandii. Przewiózł ich… polskich przewoźnik czarterowy Enter Air. Dlaczego?

Protesty także w innych miastach

Rzeczniczka organizatorów, Zrzeszenia Grenlandczyków w Danii (Uagut), Julie Rademacher, podkreśliła że celem manifestacji jest także walka o zachowanie demokracji na świecie.

Nie chodzi tylko o Grenlandię

— mówiła.

W Danii podobne demonstracje zorganizowano m.in. w Aarhus, Alborgu oraz Esbjergu. Manifestacje zostały zapowiedziane również w stolicy Grenlandii, Nuuk, a także - według zapowiedzi na platformie społecznościowej - w Kanadzie.

Jak poinformowały duńskie lokalne media, w wielu sklepach z materiałami propagandowymi zabrakło grenlandzkich flag. Erfalasorput (po grenlandzku nasza flaga) to dwa pasy: biały symbolizujący lodowiec oraz czerwony przedstawiający ocean. W środku jest wschodzące słońce, które częściowo odbija się w morzu.

Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT Antyamerykański protest w Kopenhadze / autor: PAP/EPA/Emil Helms DENMARK OUT

Trump chce Grenlandii

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W ostatnim czasie spekulował, że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucił przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO na wyspie. W niedawnym wywiadzie dla „New York Timesa” powiedział, że USA mogą być zmuszone do „wyboru” między Grenlandią a NATO.

CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. Żurawski vel Grajewski: Niemcom i Francji nie chodzi o Grenlandię. Sikorski realizuje niemiecki scenariusz konfliktu z USA

CZYTAJ TAKŻE: Trump cłami uciszy krytyków przejęcia Grenlandii przez USA? „Mogę to zrobić”; „Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa narodowego”

Adam Kacprzak/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych