Moritz J. Müller, dziennikarz niemieckiego „Bild” ujawnił, że niemieccy żołnierze przybyli na Grenlandię… polskim samolotem czarterowym linii Enter Air.
15 żołnierzy Bundeswehry wylądowało na Grenlandii polskim samolotem cywilnym
— wskazał w serwisie X Moritz J. Müller i udostępnił nagranie z lądowania.
Niemiecki internauta „CommanderKeen” stwierdził, że wysłanie żołnierzy czarterowym samolotem jest żenujące.
Czy może być jeszcze bardziej żenującego? Czy nie było dostępnego jednego ze słynnych A400ms? Proszę, kontynuujcie zgłaszanie każdego szczegółu tej farsowej komedii, nawet jeśli Wasze intencje mogą być inne…
— wskazał.
Projekt A400M był pierwotnie planowany, ale został odwołany w ostatniej chwili. Rząd niemiecki nie chce niepotrzebnie prowokować USA
— wyjaśnił dziennikarz.
Nagranie z przybycia niemieckich do żołnierzy zamieścił natomiast w mediach społecznościowych profil „Clas Report”
Niemieccy żołnierze przybywają na Grenlandię w ramach małej, symbolicznej misji rozpoznawczej powiązanej z NATO, dowodzonej przez Danię
— przekazał.
Kolejne wideo udostępnił także „Getty Images News”.
Enter Air
Portal Rynek-lotniczy.pl wskazał, że samolot Boeing 737 Enter Air wykonał lot do grenlandzkie Nuuk z 15 niemieckimi żołnierzami na pokładzie. Ocenił on, że to przykład nietypowej współpracy między cywilnymi przewoźnikami lotniczymi a siłami zbrojnymi NATO. Wskazano, że rejs pokazał, że polski przewoźnik czarterowy potrafi realizować zadania wykraczające poza standardowy ruch pasażerski.
Żołnierze na wyspie
Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen, pytany o reakcję duńskiego wojska na Grenlandii w przypadku ataku ze strony USA, odparł że obowiązuje ten sam rozkaz: żołnierze będą walczyć.
Swoich żołnierzy na wyspę oddelegowała już: Francja, Niemcy i Norwegia. Łącznie jest to grupa kilkunastu wojskowych.
