Trwa 1424. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 17 stycznia 2026 r.
11:46. Atak ukraińskich dronów na poligon, z którego odpalano pociski Oriesznik
Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały poligon Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południu Rosji, skąd były odpalane rosyjskie pociski balistyczne typu Oriesznik – poinformował ukraiński portal Militarnyj.
W Rosji poinformowano o ataku ukraińskich bezzałogowców na 4 Państwowy Centralny Poligon Kapustin Jar
— napisał ukraiński portal, powołując się na informacje opublikowane przez lokalny kanał monitorujący przestrzeń powietrzną, który napisał o działaniach obrony przeciwlotniczej w tym rejonie.
Z poligonu Kapustin Jar dwukrotnie wystrzeliwano pociski balistyczne Oriesznik w stronę Ukrainy: 21 listopada 2024 w kierunku miasta Dniepr, 8 stycznia 2026 roku – w stronę Lwowa. Oba ataki nie doprowadziły do poważniejszych zniszczeń. Poligon jest jednym z ważniejszych miejsc, gdzie testowane są nowe rosyjskie pociski rakietowe różnych typów i systemy artyleryjskie.
Poprzedni atak ukraińskich bezzałogowców na Kapustin Jar odbył się w lipcu 2024 roku. Dzisiejszy ostrzał może mieć związek z ostrzeżeniami ukraińskich służb wywiadowczych o możliwym zmasowanym ostrzale, jaki ma przygotowywać Rosja, o czym poinformował w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
11:10. Ukraińska delegacja przyjechała do USA na rozmowy ws. porozumienia pokojowego!
Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow poinformował przed południem o przybyciu ukraińskiej delegacji do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących porozumienia pokojowego z Rosją.
Razem z Rustemem Umierowem i Dawydem Arachamiją będziemy mieć ważną rozmowę z partnerami amerykańskimi na temat szczegółów porozumienia pokojowego
— napisał Budanow w mediach społecznościowych.
Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju
— dodał.
Głównym negocjatorem w czasie rozmów ma być sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Towarzyszą mu szef biura (kancelarii) prezydenta i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.
10:33. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 164 starcia bojowe na froncie - przekazał ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej z nich odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 49 ataków sił rosyjskich.
09:52. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1130 żołnierzy (łącznie 1 225 590 od początku pełnoskalowej wojny).
09:19. Eksplozje w Sierpuchowie pod Moskwą
Na profilu NOELREPORTS na portalu X pojawiło się nagranie, a we wpisie poinformowano o nocnych eksplozjach i pożarze stacji elektroenergetycznej.
Przed atakami w regionie odnotowano aktywność ukraińskich dronów
— czytamy.
08:39. Zełenski: Rosja szykuje się do kolejnych zmasowanych ataków
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje kolejne zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną – poinformował portal Ukraińska Prawda.
Mamy informacje wywiadu, które wskazują, że Rosjanie szykują się do nowych zmasowanych ataków. Rozmawiamy z partnerami o rakietach dla obrony przeciwlotniczej i kolejnych niezbędnych systemach
— powiedział Zełenski w piątek późnym wieczorem, w codziennym wystąpieniu wideo, dodając, że ukraińska dyplomacja stara się maksymalnie przyśpieszyć dostawy. Również w piątek, podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Czech Petrem Pavlem, Zełenski poinformował o przekazaniu Ukrainie „poważnego wsparcia” w postaci dużej liczbie pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej.
Prezydent Ukrainy poinformował także o stworzeniu w całym kraju dodatkowych punktów niezłomności – miejsc, gdzie w przypadku braku ogrzewania i prądu mieszkańcy mogą się ogrzać i naładować urządzenia.
W piątek władze Ukrainy złagodziły reguły stanu wojennego, umożliwiając obywatelom przemieszczanie się w czasie godziny policyjnej do punktów niezłomności. Decyzja ta ma związek z mrozami i brakiem dostaw ciepła w domach po atakach Rosji na energetykę.
Wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal powiedział w piątek, że Ukraina ma zapasy na ponad 20 dni, jednak sytuacja jest „bardzo skomplikowana” zwłaszcza w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz w regionach: odeskim, dniepropietrowskim, charkowskim, a także na terenach w pobliżu frontu.
07:40. DeepState: Rosyjska armia zanotowała postępy w obwodzie zaporoskim
Rosyjskie siły prowadzą działania ofensywne w obwodzie zaporoskim, co zmusiło niektóre jednostki ukraińskie do opuszczenia pozycji w pobliżu miasta Hulajpole - poinformowała ukraińska grupa analityczna DeepState na portalu Telegram.
Rosyjskie wojska okupacyjne kontynuują szturmy niewielkimi grupami piechoty. Walki trwają w zachodniej części miasta Hulajpole
— napisano w piątek późnym wieczorem w komunikacie DeepState, komentującym aktualne wydarzenia na linii frontu.
Jak zauważają ukraińscy analitycy, rosyjska armia stosuje taktykę stopniowego zwiększania liczebności swoich sił, co z czasem prowadzi do zbudowania przewagi i zmusza ukraińskie jednostki do wycofania się. Podobny charakter mają walki na odcinku pokrowskim oraz w pobliżu Konstantynówki w obwodzie donieckim.
Walki trwają także na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim, gdzie 16 stycznia doszło do 43 starć z siłami rosyjskimi (wobec 153 na całej linii frontu).
00:10. Ambasador Ukrainy: rozmowy na temat zakończenia wojny w sobotę w Miami
Rozmowy delegacji Ukrainy i USA na temat zakończenia wojny na Ukrainie odbędą się w sobotę w Miami - poinformowała ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.
Dyplomatka powiadomiła, że w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: główny negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, szef biura (kancelarii) prezydenta i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.
Tak jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, pracujemy nad dwoma kluczowymi dokumentami: porozumieniami dotyczącymi gwarancji bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Ukrainy, które mogą być podpisane podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Celem wizyty jest dopracowanie tych porozumień z amerykańskimi partnerami
– napisała Stefaniszyna w serwisie X.
red/PAP/X/FB
