Prezydent Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA
Prezydent Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA

Trwa 1424. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 17 stycznia 2026 r.

00:10. Ambasador Ukrainy: rozmowy na temat zakończenia wojny w sobotę w Miami

Rozmowy delegacji Ukrainy i USA na temat zakończenia wojny na Ukrainie odbędą się w sobotę w Miami - poinformowała ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.

Dyplomatka powiadomiła, że w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: główny negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, szef biura (kancelarii) prezydenta i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

Tak jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, pracujemy nad dwoma kluczowymi dokumentami: porozumieniami dotyczącymi gwarancji bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Ukrainy, które mogą być podpisane podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Celem wizyty jest dopracowanie tych porozumień z amerykańskimi partnerami

– napisała Stefaniszyna w serwisie X.

red/PAP/X/FB

