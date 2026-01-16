Trwa 1424. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 17 stycznia 2026 r.
00:10. Ambasador Ukrainy: rozmowy na temat zakończenia wojny w sobotę w Miami
Rozmowy delegacji Ukrainy i USA na temat zakończenia wojny na Ukrainie odbędą się w sobotę w Miami - poinformowała ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.
Dyplomatka powiadomiła, że w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: główny negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, szef biura (kancelarii) prezydenta i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.
Tak jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, pracujemy nad dwoma kluczowymi dokumentami: porozumieniami dotyczącymi gwarancji bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Ukrainy, które mogą być podpisane podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Celem wizyty jest dopracowanie tych porozumień z amerykańskimi partnerami
– napisała Stefaniszyna w serwisie X.
