Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva powiedział, że zawarcie umowy handlowej między Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem Mercosur to sukces świata opartego na demokracji i wielostronnej współpracy międzynarodowej. Porozumienie zostanie podpisane 17 stycznia.
Ta umowa pokazuje siłę współpracy i otwartości - dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która spotkała się z Lulą w piątek w Rio de Janeiro i wystąpiła z nim na wspólnej konferencji prasowej.
Prezydent Brazylii podkreślił, że porozumienie ma historyczny charakter. Von der Leyen zaznaczyła, że umowa stworzy największą strefę handlową na świecie.
Szefowa KE i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wezmą udział w ceremonii podpisania umowy w sobotę w stolicy Paragwaju, Asuncion. Na uroczystości nie będzie Luli.
Porozumienie z państwami Mercosuru: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.
Umowa była negocjowana przez 25 lat - podkreśliła von der Leyen. Państwa UE przyjęły ją 9 stycznia. Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria głosowały przeciwko porozumieniu, a Belgia wstrzymała się od głosu.
KE we współpracy z Mercosurem widzi szansę na zwiększenie eksportu do bloku. Przedstawiciele Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju również wyrażali radość z porozumienia, licząc na modernizację ich gospodarek, zwiększenie handlu i inwestycji oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
W Europie największe emocje budzi część umowy dotycząca rolnictwa. Ukończeniu prac nad porozumieniem towarzyszyły protesty rolników w całej Europie, w tym w Polsce. KE zapewnia, że przyjęto dodatkowe klauzule, które mają chronić europejskich rolników przed zakłóceniami rynku związanymi z porozumieniem.
Umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750930-prezydent-brazylii-nie-kryje-radosci-ws-umowy-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.