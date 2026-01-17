Nieletni Australijczycy utracili dostęp do swoich mediów społecznościowych. Zamknięto niemal 5 milionów kont

Platformy społecznościowe w ciągu miesiąca zablokowały 4,7 mln kont nieletnich Australijczyków / autor: Pixabay @ Creative Commons - CC0
Platformy społecznościowe w ciągu miesiąca zablokowały 4,7 mln kont nieletnich Australijczyków / autor: Pixabay @ Creative Commons - CC0

Platformy społecznościowe w ciągu miesiąca zablokowały 4,7 mln kont nieletnich Australijczyków – poinformowały władze w Canberze. W grudniu Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz posiadania kont w takich serwisach przez osoby poniżej 16. roku życia.

Nasze wytyczne regulacyjne i współpraca z platformami już przynoszą znaczące rezultaty

— oświadczyła szefowa australijskiej komisji ds. bezpieczeństwa w internecie Julie Inman Grant.

Jednocześnie przyznała, że nastolatkowie podejmują próby omijania zakazu, ale celem jest „redukcja szkód i zmiana norm kulturowych”.

Nowe prawo

Prawo, które weszło w życie 10 grudnia ubiegłego roku, nakłada na platformy takie jak Meta, TikTok i YouTube obowiązek podjęcia „rozsądnych kroków” w celu weryfikacji wieku i konieczność zablokowania kont osób poniżej 16. roku życia. Za jego nieprzestrzeganie grozi kara w wysokości 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 33 mln USD).

Koncern Meta, który usunął dotąd ponad pół miliona kont, zaapelował do władz, by obowiązek weryfikacji wieku spoczywał na sklepach z aplikacjami.

Australijskie rozwiązanie jest uważnie obserwowane na świecie. Wprowadzenie podobnych przepisów rozważają m.in. Francja, Malezja i Indonezja. Szef rządu w Canberze Anthony Albanese określił legislację mianem „źródła australijskiej dumy”.

Podsumowanie

Nieletni Australijczycy utracili dostęp do swoich kont w mediach społecznościowych. To efekt wprowadzonego przez tamtejszy rząd zakazu.

Adrian Siwek

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

