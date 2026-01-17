Platformy społecznościowe w ciągu miesiąca zablokowały 4,7 mln kont nieletnich Australijczyków – poinformowały władze w Canberze. W grudniu Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz posiadania kont w takich serwisach przez osoby poniżej 16. roku życia.
Nasze wytyczne regulacyjne i współpraca z platformami już przynoszą znaczące rezultaty
— oświadczyła szefowa australijskiej komisji ds. bezpieczeństwa w internecie Julie Inman Grant.
Jednocześnie przyznała, że nastolatkowie podejmują próby omijania zakazu, ale celem jest „redukcja szkód i zmiana norm kulturowych”.
PRZYPOMINAMY: Media społecznościowe nie dla dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Specjalne prawo już obowiązuje w Australii. To pierwszy taki kraj
Nowe prawo
Prawo, które weszło w życie 10 grudnia ubiegłego roku, nakłada na platformy takie jak Meta, TikTok i YouTube obowiązek podjęcia „rozsądnych kroków” w celu weryfikacji wieku i konieczność zablokowania kont osób poniżej 16. roku życia. Za jego nieprzestrzeganie grozi kara w wysokości 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 33 mln USD).
Koncern Meta, który usunął dotąd ponad pół miliona kont, zaapelował do władz, by obowiązek weryfikacji wieku spoczywał na sklepach z aplikacjami.
Australijskie rozwiązanie jest uważnie obserwowane na świecie. Wprowadzenie podobnych przepisów rozważają m.in. Francja, Malezja i Indonezja. Szef rządu w Canberze Anthony Albanese określił legislację mianem „źródła australijskiej dumy”.
Podsumowanie
Nieletni Australijczycy utracili dostęp do swoich kont w mediach społecznościowych. To efekt wprowadzonego przez tamtejszy rząd zakazu.
