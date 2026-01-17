Matka jednego z dzieci Muska pozwała jego firmę! W pozwie stwierdziła, ż Grok stworzył jej fałszywy, pornograficzny wizerunek

autor: Daniel Oberhaus/CC BY-SA 4.0

Ashley St. Clair, matka jednego z dzieci Elona Muska, pozwała jego firmę xAI. Zarzuciła jej, że stworzony przez nią czatbot Grok wygenerował - bez jej zgody - jej fałszywy, pornograficzny wizerunek - poinformowała telewizja CNN.

Czatbot Grok „wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji, aby obnażać, upokarzać i seksualnie wykorzystywać ofiary” - głosi pozew złożony w nowojorskim sądzie już po tym, jak 14 stycznia również xAI ogłosiła, że Grok nie będzie już wytwarzał wizerunków „w skąpych strojach”.

Zdaniem St. Clair Grok tworzył i rozpowszechniał „treści o charakterze seksualnym, intymnym i poniżającym” na jej temat, nawet po tym, jak publicznie poinformowała firmę Muska, że „nie wyraża zgody” na cyfrowe rozbieranie.

Powódka przytoczyła przypadek, gdy Grok na żądanie użytkowników przerobił jej zdjęcie z czasu, gdy miała 14 lat.

Jak broni się Musk?

14 stycznia Musk w poście zamieszczonym w serwisie X zapewnił, że „nie był świadom istnienia wygenerowanych przez Groka roznegliżowanych wizerunków osób nieletnich”. Dodał, że Grok będzie „odmawiał produkowania czegokolwiek sprzecznego z prawem obowiązującym w kraju użytkownika”. xAI wprowadziła ograniczenia funkcji edycji obrazów dla użytkowników.

St. Clair i Musk toczyli wcześniej publiczne walki, a miliarder zapowiedział, że będzie starał się o wyłączne prawo do opieki nad ich wspólnym dzieckiem.

W rozmowie z CNN St. Clair oświadczyła, że xAI nie podejmuje działań, które miałyby faktycznie postawić tamę działaniom Groka i zarzuciła firmie, że jej obecne postępowanie na na celu umniejszenie ponoszonych przez nią strat, a nie zapewnienie bezpieczeństwa potencjalnym ofiarom.

Blokada dostępu do Groka

Wczoraj Filipiny, jako trzeci kraj po Malezji i Indonezji, zablokował dostęp do Groka, tłumacząc to falą pornograficznych deepfake’ów.

Deepfake to zdjęcie, materiał dźwiękowy lub wideo stworzony przez sztuczną inteligencję, na którym wizerunek prawdziwej osoby został cyfrowo zmodyfikowany lub umieszczony w nowym, fałszywym kontekście.

