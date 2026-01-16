Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w czwartek z siłami zbrojnymi w bazie lotniczej w Istres na południu kraju. Wystąpił przed tysiącem żołnierzy, by zarysować priorytety w polityce obronnej. Macron mówił m.in. o zagrożeniu ze strony Rosji, ale uwagę mediów przyciągnęło jego zaczerwieniono oko, o czym wspomniał zresztą sam prezydent.
Rok pełen wyzwań
Zwracając się do sił zbrojnych, Macron zapowiedział, że rok 2026 będzie pełen wyzwań. Powtórzył swoje słowa z wcześniejszych wystąpień o tym, że aby pozostać wolnym, trzeba budzić lęk, a w tym celu „trzeba być silnym”. Zapewnił, że armia francuska jest najskuteczniejsza w Europie.
Francja ma wielką tradycję niezależności (…), wzmocniliśmy naszą niezależność wojskową (…), technologiczną, przemysłową
— podkreślił. Zaapelował także:
Musimy tę pracę ukończyć (…) i musimy, w świetle (aktualnych) wydarzeń, zakończyć przekonywanie wszystkich Europejczyków, by zaangażowali się w tę pracę u naszego boku.
Macron powiedział także, że użycie przez Rosję pocisku Oriesznik jest „bardzo jasnym sygnałem” i powinni go doskonale zrozumieć ci, którzy uważają, że Rosja to „sprawa, która nas nie dotyczy”.
Francja jest w zasięgu tych ostrzałów
— zaznaczył.
Problemy z okiem
Uwagę mediów przyciągnęło nie tylko to, co mówił Macron, ale również jego zaczerwienione oko. Prezydent w bazie wojskowej pojawił się w przyciemnionych okularach, które zdjął dopiero na czas swojego przemówienia. Co ciekawe, sam Macron już na początku swojego przemówienia nawiązał do swojego wyglądu.
Proszę wybaczyć nieestetyczny wygląd mojego oka. To oczywiście nic poważnego
— powiedział Macron. Jak żartował, to niezamierzone nawiązanie do „oka tygrysa”.
Dla tych, którzy znają to odniesienie, jest to oznaka determinacji. Jest całkowita
— zaznaczył.
Otoczenie prezydenta, cytowane przez radio RTL, przekazało, że problemem Macrona było niegroźne pęknięcie małego naczynia w oku.
