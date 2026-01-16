Już 17 stycznia ma dojść do podpisania umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Tymczasem Rubén Ramírez Lezcano, minister spraw zagranicznych Paragwaju, czyli kraju sprawującego przewodnictwo w Mercosur, twierdzi, iż przygotowane przez UE klauzule ochronne „nie są częścią umowy”.
Rolnicy z całej UE wyrażają zaniepokojenie zbliżającym się podpisaniem umowy handlowej UE z państwami Mercosur. Zgodnie z klauzulami ochronnymi, które zostały przyjęte przez UE przede wszystkim pod naciskiem Francji i Polski, jeśli import produktów wrażliwych, takich jak wołowina i drób, wzrośnie o 5 proc. lub też nastąpi spadek cen tych produktów o tę wartość, to Komisja europejska miałaby możliwość natychmiastowego nałożenia ceł ochronnych. Kłopot w tym, że już teraz, a zatem jeszcze przed podpisaniem tej umowy, ze strony państw Mercosuru pojawił się głos, że te klauzule ochronne nie będą przez te państwa uznawane.
Rubén Ramírez Lezcano w czasie konferencji prasowej 9 stycznia parokrotnie mówił, iż klauzule ochronne nie są w treści umowy państw UE z Mercosur.
To może zaostrzyć rolnicze protesty
— zaznaczyła w rozmowie z RMF FM Agnieszka Maliszewska, prezes Polskiej Izby Mleka.
Co może stać się dalej?
Okazuje się zatem, że jeśli Komisja Europejska faktycznie miałaby skorzystać z klauzul ochronnych, to kraje Mercosur mogłyby zaskarżyć taką decyzję do arbitrażu.
Mogą twierdzić, że zastosowanie klauzuli (a więc nałożenie ceł ochronnych) na podstawie wzrostu importu o 5 proc., to zbyt mało, by mówić o „poważnej szkodzie” w rozumieniu standardów WTO
— powiedział RMF FM unijny dyplomata. Dodaje też, iż KE będzie stosować wspomniane klauzule, jeśli faktycznie zostaną spełnione warunki do ich użycia, w wówczas „jedne, co Mercosur może zrobić, to iść do sądu”.
