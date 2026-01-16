Szef litewskiego MSZ Kestutis Budrys przekazał, że jego kraj powinien rozważyć udział w ćwiczeniach wojskowych na Grenlandii. Oświadczenie jest reakcją na decyzje Francji, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Holandii o wysłaniu swych żołnierzy na wyspę na zaproszenie Danii.
Naprawdę powinniśmy to rozważyć. (…) Uwaga Litwy nigdy nie była skupiona tylko na naszej granicy, tylko na przesmyku suwalskim, tylko na Morzu Bałtyckim
— powiedział Budrys nadawcy publicznemu LRT.
Minister podkreślił, że:
Litwa ma swój własny wkład, który może zaproponować (…)jeżeli zajdzie taka potrzeba, oczywiście po konsultacjach z sojusznikami.
Trump chce przejąć Grenlandię
Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie mówił w ostatnich dniach o konieczności przejęcia Grenlandii, należącej formalnie do Danii, przez Stany Zjednoczone. Spekulował m.in., że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO na wyspie. W niedawnym wywiadzie dla „New York Timesa” powiedział, że USA mogą być zmuszone do „wyboru” między Grenlandią a NATO.
W związku z tymi zapowiedziami kilka państw europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Niemcy, Holandia, Francja i Finlandia, poinformowało o wysłaniu swoich żołnierzy na wyspę (w różnej liczbie, tj. od jednego do kilkunastu oficerów). Wezmą oni udział w ćwiczeniach Operation Arctic Endurance, które potrwają do soboty.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Chińskie reżimowe media próbują pouczać Europę! „W nadziei, że Waszyngton pozwoli im zachować godność”
— Mocne słowa szefa niemieckiego MON. Pistorius: Rosja i Chiny wykorzystują Arktykę do celów wojskowych. NATO na to nie pozwoli
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750827-cwiczenia-wojskowe-na-grenlandii-litwa-wysle-swoje-sily
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.