Należący do radykalnego lewicowego bloku Unidas Podemos radni miasta Caceres w regionie Estremadura na zachodzie Hiszpanii wnioskowali o uznanie prezydenta USA Donalda Trumpa za „persona non grata” i zaapelowali do rządu w Madrycie o opuszczenie NATO.
Jak poinformował dziennik „El Mundo”, wniosek odrzucono głosami Partii Ludowej (PP) i prawicowego ugrupowania Vox, które mają większość w radzie. Rządząca w kraju Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) wstrzymała się od głosu.
Prócz wniosku wymierzonego w amerykańskiego prezydenta radni powstałego w 2016 r. bloku Unidas Podemos zaapelowali do premiera Pedro Sancheza, by rozpoczął proces wyjścia Hiszpanii z NATO.
Mniejsze ugrupowania lewicowe, w tym wchodzący w skład koalicji rządzącej blok Sumar, skrytykowały zaangażowanie rządu w Madrycie w Sojusz, w tym plany zwiększenia środków na obronność. Potępiły również atak USA na Wenezuelę i pojmanie przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro.
Problemy rządu Sancheza
PSOE premiera Sancheza mierzy się z jednej strony z krytyką ze strony lewicowych koalicjantów, z drugiej zaś – sojuszników z NATO, w tym USA, którzy krytykują sprzeciw Madrytu w kwestii podniesienia do 5 proc. PKB wydatków na obronność.
Jak poinformował w czwartek dziennik „ABC”, Sumar sprzeciwił się uchwaleniu przez hiszpański parlament oświadczenia w sprawie demonstracji w Iranie. Lewicowy blok chciał do propozycji opozycyjnej PP dodać sprzeciw wobec „jakiegokolwiek ataku na suwerenność narodową Iranu”, nawiązując do gróźb ataku na ten kraj ze strony Trumpa.
