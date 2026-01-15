Trwa 1423. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 16 stycznia 2026 r.
19:04. Kijów ma tylko połowę potrzebnej energii elektrycznej
Kijów ma jedynie około połowy potrzebnej energii elektrycznej w związku z najpoważniejszym od początku wojny kryzysem energetycznym po rosyjskich atakach na krytyczną infrastrukturę – powiedział agencji Reutera mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.
Po raz pierwszy w historii naszego miasta, podczas tak silnych mrozów, większość miasta pozostała bez ogrzewania i boryka się z ogromnymi niedoborami energii elektrycznej
— oświadczył Kliczko w wywiadzie udzielonym w swoim biurze w centrum Kijowa.
Kijów, jedno z największych miast Europy Wschodniej, potrzebuje 1700 megawatów energii elektrycznej, aby zapewnić zasilanie dla 3,6 miliona mieszkańców
— zaznaczył mer ukraińskiej stolicy.
Kliczko ocenił, że obecny kryzys energetyczny jest najtrudniejszym wyzwaniem, przed jakim stanął Kijów w ciągu prawie czterech lat rosyjskiej inwazji na pełną skalę.
18:25. UE rozważa „szybkie, ale ograniczone” przystąpienie Ukrainy
UE szuka sposobów na przyspieszenie przystąpienia Ukrainy do bloku bez przyznawania Kijowowi pełnych praw członkowskich, poinformowali agencję Reuters urzędnicy UE. Pomysł, który wciąż jest na bardzo wczesnym etapie, zakłada, że Ukraina przystąpi do UE szybko, ale uzyska „etapowy dostęp” do prawa głosu, a pełne prawa członkowskie kraj uzyska dopiero po okresie przejściowym.
Zapewnienie Ukrainie członkostwa w UE w 2027 r. zostało uwzględnione w zrewidowanym 20-punktowym planie pokojowym omawianym w zeszłym roku, ale wiele rządów UE uważa tę datę za nierealistyczną. - Musimy zdać sobie sprawę, że znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości niż wtedy, gdy po raz pierwszy opracowywano zasady przystąpienia – powiedział jeden z urzędników UE.
Przystąpienie do UE wymaga zgody parlamentów narodowych wszystkich 27 państw członkowskich.
18:08. Nowy rosyjski dron Gierań-5 nie jest game changerem?
Nowy rosyjski dron, określany jako Gierań-5, nie jest game changerem, przez który zawali się ukraińska obrona, można go zestrzelić – przekonuje PAP ekspert Defence24 Maksymilian Dura.
Kilka dni temu ukraiński wywiad wojskowy (HUR) doniósł o zestrzeleniu przez obronę przeciwlotniczą na początku tego roku nowego rosyjskiego drona szturmowego Gierań-5. Z przekazanych przez HUR informacji wynika, że Gierań-5 ma 6 metrów długości i rozpiętość skrzydeł 5,5 metra. Zasięg to tysiąc kilometrów, a maksymalna prędkość – 500 km/h.
Dron ma być zdolny do przenoszenia głowicy o masie 90 kg, a także umożliwiać montaż na nim systemu Wierba (odmiany przenośnego zestawu rakietowego Igła). Ma to pozwalać na rażenie celów powietrznych, jak np. ukraińskich śmigłowców szturmowych. Pozostałe zmiany – w stosunku do wcześniej używanych konstrukcji – to odrzutowy napęd, trudny do zaburzenia 12-kanałowy system nawigacji satelitarnej Komieta oraz lokalizator oparty na mikrokomputerze Raspberry Pi i modemach 3G/4G.
Zdaniem ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja dąży do tego, żeby Gieranie-5 były odpalane nie tylko z platform startowych, ale by mogły być przenoszone przez samoloty szturmowe Su-25. Takie rozwiązanie znacznie wydłużyłoby ich zasięg lub umożliwiło np. dostarczenie w pobliże frontu, gdzie mogłyby długo pozostawać w powietrzu, oczekując na określenie celu przez operatora. Ustalenia HUR zostały podchwycone przez rosyjską propagandę. Na przykład prokremlowski serwis poświęcony wojskowości „Wojennoje dieło” przekazał te doniesienia w artykule zatytułowanym „Gierań-5: zmodernizowany dron Rosji zmienia wojnę na Ukrainie”.
17:30. Czechy „wkrótce” dostarczą Ukrainie myśliwce
Prezydent Czech zapowiedział, że w najbliższej przyszłości Ukraina otrzyma gotowe do walki myśliwce. Przemawiając podczas wizyty u Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie, Petr Pavel powiedział, że czeskie poddźwiękowe samoloty L-159 będą zdolne do zestrzeliwania nadlatujących dronów.
Nie podał konkretnego terminu dostawy samolotów, ponieważ już dwa lata temu zadeklarował wsparcie wojskowe. - Czechy mogą w stosunkowo krótkim czasie dostarczyć kilka średnich samolotów bojowych, które są wysoce skuteczne w zwalczaniu dronów i wierzę, że uda nam się szybko i skutecznie zakończyć tę sprawę – powiedział Pavel na wspólnej konferencji prasowej. Praga może również zaoferować w pakiecie inny sprzęt wojskowy, w tym systemy wczesnego ostrzegania i pasywne radary.
17:13. Zbrodnie wobec ukraińskich dzieci nie mogą zostać objęte amnestią
Deportacje ukraińskich dzieci do Rosji to zbrodnia przeciwko ludzkości, a ewentualne porozumienie o zawieszeniu broni lub pokoju nie powinno prowadzić do uwolnienia winnych od odpowiedzialności - powiedziała w rozmowie z PAP sekretarz generalna Amnesty International Agnes Callamard.
Przebywająca w Oslo w związku z konferencją Instytutu Badań nad Pokojem (PRIO) pod nazwą „Humanity Must Win”, szefowa Amnesty podkreśliła, że jej organizacja od początku rosyjskiej inwazji dokumentuje przypadki przymusowych deportacji Ukraińców z terenów okupowanych, w tym dzieci.
16:50. Ukraina jest w stanie zaspokoić jedynie 60 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną
Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraiński system energetyczny jest w stanie zaspokoić jedynie 60 proc. obecnego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Moc wytwórcza energii elektrycznej w kraju została wczoraj zmierzona na poziomie 11 gigawatów – kiedy Kijów ogłosił stan wyjątkowy – a kraj potrzebuje 18 gigawatów, poinformował prezydent Ukrainy.
Przemawiając wcześniej w ukraińskim parlamencie, nowo mianowany minister energetyki Denys Szmyhal powiedział: - Obecnie intensywność (rosyjskich ataków) stale rośnie, zdarzają się codziennie. Nie ma na Ukrainie ani jednej elektrowni, której wróg by nie zaatakował.
16:42. Ponad 422 tysiące żołnierzy podpisało kontrakty z rosyjską armią w 2025 roku
Ponad 422 tysiące żołnierzy podpisało w 2025 roku kontrakty przedłużające służbę w rosyjskiej armii – powiedział zastępca Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez agencję Reuters.
Dokładna liczba zawartych kontraktów, zakładających kontynuację służby w armii rosyjskiej to według Miedwiediewa 422 704. Ta liczba obejmuje żołnierzy zawodowych, którzy przedłużają służbę i żołnierzy służby zasadniczej, którzy przechodzą do służby kontraktowej.
Liczba podpisanych kontraktów jest mniejsza niż rok wcześniej: w 2024 roku zawarto ich około 450 tysięcy. Ponadto w 2025 roku 32 tysiące osób zgłosiło się do ochotniczej służby wojskowej i zostało skierowanych do działań na terytorium Ukrainy.
Poza służbą kontraktową Rosja realizuje także mobilizację do zasadniczej służby wojskowej. Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), w 2025 roku liczba zmobilizowanych wyniosła 403 tysiące, w 2026 roku ma być większa i osiągnąć 409 tysięcy żołnierzy.
Zwiększone potrzeby mobilizacyjne w Rosji wynikają z zaangażowania w wojnę z Ukrainą i ponoszonych strat: według danych strony ukraińskiej, wyniosły one ponad 1,2 mln osób (w tym zabitych, rannych, jeńców, itp.).
16:07. Wyższy Sąd Antykorupcyjny: Tymoszenko ma wpłacić kaucję i nie może opuszczać kraju
Ukraiński Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował kaucję w wysokości 33,28 mln hrywien (ok. 2,7 mln złotych) jako środek zapobiegawczy wobec liderki partii Batkiwszczyzna, byłej premier Julii Tymoszenko, która jest podejrzewana o proponowanie łapówek deputowanym do parlamentu. Tymoszenko ma również zakaz opuszczania kraju.
Sędzia Witalij Dubas częściowo uwzględnił wniosek prokuratury, która domagała się kaucji w wysokości 50 mln hrywien - podał portal Ukrainska Prawda.
Sąd nałożył również na podejrzaną szereg obowiązków proceduralnych, takich jak stawianie się na wezwanie sądu, śledczego lub prokuratora, nieopuszczanie granic Kijowa i obwodu kijowskiego, zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania lub pracy, powstrzymanie się od kontaktów z określonymi posłami do parlamentu, oddanie paszportów uprawniających do wyjazdu za granicę.
Podczas swojego wystąpienia w sądzie Tymoszenko poprosiła sędziego, aby nie nakładał żadnego środka zapobiegawczego lub ograniczył się do zobowiązań osobistych. Adwokaci byłej premier również sprzeciwiali się nałożeniu obowiązków proceduralnych. Według nich, zakaz opuszczania stolicy i obwodu kijowskiego oraz oddanie paszportu zagranicznego znacząco wpłyną na prowadzenie działalności politycznej przez Tymoszenko.
Po posiedzeniu sądu Tymoszenko powiedziała dziennikarzom, że nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji. Wcześniej polityk poinformowała też o zablokowaniu jej kont i że zaskarży decyzję Wyższego Sądu Antykorupcyjnego.
14:40. Zełenski: Porozumienie w sprawie pokoju może być podpisane w Davos
Dokumenty w sprawie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji przeciw Ukrainie są praktycznie gotowe i do ich podpisania może dojść już nawet w przyszłym tygodniu, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że delegacja Ukrainy jest w drodze do USA.
Poinformował, że ukraińska ekipa aktywnie współpracuje z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, a w tych dniach odbędą się kolejne spotkania obu delegacji.
Ukraińska delegacja jest teraz w drodze do Stanów Zjednoczonych i oczekujemy, że będzie więcej jasności zarówno w sprawie tych dokumentów, które faktycznie przygotowaliśmy już ze stroną amerykańską, jak i w sprawie odpowiedzi Rosji na tę pracę dyplomatyczną, która trwa
— poinformował Zełenski. Wyjaśnił, że szczegółowego omówienia wymagają pewne materiały w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
14:14. Politico: rozjeżdżają się stanowiska W. Brytanii oraz Francji i Włoch w sprawie rozmów z Rosją
Rozjeżdżają się stanowiska Wielkiej Brytanii oraz Francji i Włoch w sprawie wznowienia bezpośrednich kontaktów z Władimirem Putinem - ocenił portal Politico po rozmowie z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. Ostrzegła ona, że przywódca Rosji nie wykazuje żadnego zainteresowania pokojem.
W czwartkowej rozmowie z Politico szefowa brytyjskiego MSZ odrzuciła sugestie przywódców Francji i Włoch, że europejscy sojusznicy w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie powinni rozważyć ponowne nawiązanie kontaktów dyplomatycznych z Putinem.
Myślę, że potrzebujemy dowodów na to, że Putin rzeczywiście chce pokoju, a w tej chwili nadal tego nie widzę
— powiedziała Cooper. Jak zauważa Politico, sugestie takie pojawiły się w kontekście obaw Brukseli, że UE może zostać odsunięta na bok, jeśli Waszyngton przejmie inicjatywę w przyszłych negocjacjach z Moskwą. Obawy te skłoniły już Unię do podjęcia działań, mających na celu wzmocnienie jej wpływów, w tym planu powołania specjalnego wysłannika UE na Ukrainę, aby zapewnić blokowi miejsce przy stole negocjacyjnym w przyszłych rozmowach. Cooper argumentowała, że obecnie centrum dyplomatyczne jest wokół Ukrainy i jej najbliższych sojuszników.
13:40. Kreml: Rosja uważa Grenlandię za część terytorium Danii
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Rosja uważa Grenlandię za część terytorium Dani. Obecną sytuację wokół tej wyspy określił mianem nadzwyczajnej.
Wychodzimy z założenia, że Grenlandia jest częścią terytorium Królestwa Danii
— powiedział Pieskow dziennikarzom. Zaznaczył, że sytuacja jest „dość kontrowersyjna” i „z punktu widzenia prawa międzynarodowego nadzwyczajna”. Rzecznik Kremla zauważył też, że „prawo międzynarodowe nie jest dla prezydenta USA Donalda Trumpa priorytetem, o czym ten sam powiedział”.
13:02. Wywiad wojskowy Rosji stał za próbą podpalenia pomocy wojskowej dla Ukrainy!
Sześciu obcokrajowców zostało oskarżonych o próbę przeprowadzenia we wrześniu 2024 r. ataku terrorystycznego na Litwie poprzez podpalenie skanerów radiowych przeznaczonych dla armii Ukrainy – podała litewska Prokuratura Generalna. Według prokuratury, grupa podejmowała też m.in. próby podpaleń w Polsce.
Celem przestępstwa (na Litwie) była infrastruktura spółki UAB TVC Solutions z siedzibą w Szawlach oraz produkowane przez nią mobilne analizatory widma sygnałów radiowych, które były przeznaczone dla ukraińskich sił zbrojnych
— powiedział podczas konferencji prasowej prokurator Arturas Urbelis, szef Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej. Urbelis poinformował, że „sprawa karna wraz z aktem oskarżenia została przekazana do Sądu Okręgowego w Szawlach”, a wśród oskarżonych są obywatele: Hiszpanii, Kolumbii, Kuby, Rosji i Białorusi, którym postawiono zarzuty udziału w grupie terrorystycznej, usiłowania popełnienia aktu terrorystycznego oraz finansowania działalności terrorystycznej.
Według danych prokuratury, przestępstwa tej grupy terrorystycznej były prawdopodobnie koordynowane przez obywateli Kuby i Kolumbii mieszkających w Rosji, powiązanych z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.
12:30. Prezydent Czech w Kijowie
Prezydenci Ukrainy i Czech oddali w Kijowie cześć poległym obrońcom Ukrainy. Petr Pavel przybył do Kijowa z trzecią wizytą.
Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów.
12:18. Szmyhal: Mamy zapasy paliwa na 20 dni, ale sytuacja w energetyce jest bardzo słaba
Ukraina ma zapasy paliwa na ponad 20 dni, jednak sytuacja w atakowanym przez Rosję systemie energetycznym kraju jest bardzo słaba – powiedział wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal, odpowiadając na pytania posłów Rady Najwyższej (parlamentu).
Ukraina jest w pełni zabezpieczona (w) paliwo. Mamy zapasy na ponad 20 dni. Więcej szczegółów nie mogę ujawnić z tej trybuny, gdyż jest to informacja wrażliwa i poufna
— oświadczył.
Mówiąc o stanie systemu energetycznego, niemal codziennie atakowanego przez rosyjskie drony i rakiety, minister przyznał, że najgorzej jest w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz w regionach: odeskim, dniepropietrowskim, charkowskim, a także na terenach w pobliżu frontu.
Sytuacja jest bardzo skomplikowana. W niektórych miastach i regionach przygotowania do zimy zostały zignorowane. W ciągu dwóch dni na stanowisku zobaczyłem, że wiele spraw wyraźnie ugrzęzło. Będziemy aktywnie porządkować sytuację i przyspieszać procesy
— powiedział Szmyhal, który został mianowany na wicepremiera i ministra energetyki w środę.
Poinformował, że w usuwanie awarii w systemie energetycznym i ciepłowniczym zaangażowanych jest ok. 15 tys. specjalistów.
10:57. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 180 starć na froncie - przekazał ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej z nich odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 46 ataków sił rosyjskich.
10:03. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1370 żołnierzy (łącznie 1 224 460 od początku pełnoskalowej wojny).
09:11. Złagodzono warunki godziny policyjnej, by ludzie mogli ogrzać się w „punktach niezłomności”
Władze Ukrainy złagodziły reguły stanu wojennego, umożliwiając obywatelom przemieszczanie się w czasie godziny policyjnej do tzw. punktów niezłomności, gdzie można się ogrzać i naładować urządzenia. Decyzja ta ma związek z mrozami i brakiem dostaw ciepła w domach po atakach Rosji na energetykę.
Wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal poinformował, że przeprowadził drugie posiedzenie sztabu ds. likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnej w systemach elektroenergetycznych Kijowa oraz obwodu kijowskiego.
Wszystkie decyzje muszą zostać wdrożone maksymalnie szybko. Postawiłem konkretne zadania władzom Kijowa i obwodu kijowskiego dotyczące koordynacji działań na miejscu. Oddzielnie poleciłem zwołać Radę Obrony Miasta Kijowa, aby na poziomie stolicy operacyjnie podjęto niezbędne dodatkowe decyzje
— powiadomił w mediach społecznościowych.
W centrum uwagi znalazły się: zmiana zasad przemieszczania się obywateli w czasie godziny policyjnej (wszyscy muszą mieć możliwość bezproblemowego dotarcia do punktu niezłomności), ograniczenie zbędnego oświetlenia reklamowego i iluminacji, funkcjonowanie oraz dodatkowe doposażenie punktów niezłomności i punktów ogrzewania
— podkreślił.
W środę prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce po ostatnich zmasowanych ostrzałach Rosji wymierzonych w ważne obiekty infrastruktury krytycznej. W Kijowie brakuje prądu, ciepła i wody.
08:30. Ukraina czeka na nową broń w 2026 roku
Mimo trwających rozmów o zakończeniu wojny walki między siłami Rosji i Ukrainy trwają i nie wiadomo, kiedy dojdzie do ich wstrzymania. Ukraińska armia czeka na kolejne dostawy broni od krajów zachodnich, w tym systemów, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację na linii frontu.
Mimo trudności wynikających z ataków rakietowych i dronowych Rosji ukraiński przemysł zbrojeniowy pozostaje aktywny od początku pełnoskalowej wojny, jednak nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych technologicznie systemów: obrony przeciwlotniczej, samolotów wielozadaniowych i pocisków balistycznych. Te zdolności, kluczowe dla prowadzenia wojny z Rosją, Kijów otrzymuje od partnerów zagranicznych.
W 2025 roku ukraińskie władze podpisały szereg listów intencyjnych dotyczących dostaw broni: zakupu i produkcji niemieckich bojowych wozów piechoty Lynx czy szwedzkich samolotów Gripen-E. Mimo to nadal otwarte jest pytanie, ile z nich doczeka się praktycznej realizacji. Dopóki trwają aktywne działania wojenne, najprawdopodobniej priorytetem pozostaną bieżące dostawy, a inwestycje na terytorium Ukrainy zostaną odłożone na czas po podpisaniu rozejmu.
Mimo tych ograniczeń jest duża szansa, że w tym roku na Ukrainę trafią pierwsze szwedzkie samoloty wielozadaniowe JAS-39 Gripen: w pierwszej kolejności starsze wersje C/D, a dopiero później nowsze E/F. Pojawienie się tych maszyn byłoby znaczącym wzmocnieniem ukraińskiego lotnictwa. Według ukraińskiego portalu Defense Express w 2026 roku miałoby to być do 14 sztuk; list intencyjny zakłada dostawę łącznie 150 samolotów tego typu.
07:18. BGK: w 2026 roku prawie 60 proc. wydatków Ukrainy przeznaczone zostanie na obronność
Z zaplanowanych na 2026 rok łącznych wydatków Ukrainy, które wyniosą 98 mld euro, prawie 60 proc. przeznaczone zostanie na obronność - wynika z najnowszego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Autorzy cyklicznej publikacji BGK pt. „Monitor spraw ukraińskich” wskazują, że mimo trwającego konfliktu Ukraina utrzymuje względną stabilność makroekonomiczną.
Z analizy projektu ustawy budżetowej Ukrainy na 2026 rok wynika, że wydatki budżetowe tego kraju wyniosą 4,83 bln hrywien (ok. 98 mld euro), co stanowi wzrost o 134,5 mld hrywien (2,72 mld euro) w porównaniu z 2025 r. Na obronność zostanie przeznaczone w tym roku 2,8 bln hrywien, czyli ok. 58 proc. łącznych wydatków państwa, co oznacza wzrost o 26,1 proc. r/r.
06:20. Szefowie MSZ Francji i Łotwy: to Putin stoi na drodze do pokoju na Ukrainie
Główną przeszkodą dla pokoju na Ukrainie pozostaje Władimir Putin i nie ma żadnych oznak, by zmienił stanowisko – ocenili w czwartek szefowie MSZ Francji i Łotwy. Podczas spotkania w Rydze podkreślili potrzebę dalszej presji na Rosję, wzmocnienia sankcji i kontynuowania wsparcia dla Kijowa.
Naszym wspólnym priorytetem jest osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz powstrzymanie Rosji, ponieważ zapewni to najlepszą gwarancję bezpieczeństwa dla Europy i całego obszaru euroatlantyckiego
— zadeklarowali ministrowie spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot oraz Łotwy Baiba Braże.
00:01. Zełenski: Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą na drodze do pokoju
Ukraina nigdy nie była i nigdy nie będzie przeszkodą na drodze do pokoju – napisał w czwartek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na platformie X, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa.
Rosyjskie rakiety, rosyjskie shahedy i rosyjskie próby zniszczenia Ukrainy są jasnym dowodem, że Rosja nie zabiega o porozumienie. Kiedy Ukraińcy są bez prądu przez 20-30 godzin z powodu Rosji i kiedy celem rosyjskich ataków jest zniszczenie naszego systemu energetycznego i złamanie naszych obywateli, to należy wywrzeć presję na Rosję
— oznajmił Zełenski w nagraniu zamieszczonym na platformach społecznościowych.
Jak zaznaczył, w czwartek ponownie były duże ataki na Charków, a zwłaszcza na krytyczną infrastrukturę, shahedy atakowały Kijów rano i znów atakują go wieczorem.
Wcześniej Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy.
Myślę, że on (Putin) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa
— powiedział. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: „Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził”.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750808-relacja-1423-dzien-wojny-rezerwy-paliwa-tylko-na-20-dni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.