Trwa 1423. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 16 stycznia 2026 r.
00:01. Zełenski: Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą na drodze do pokoju
Ukraina nigdy nie była i nigdy nie będzie przeszkodą na drodze do pokoju – napisał w czwartek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na platformie X, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa.
Rosyjskie rakiety, rosyjskie shahedy i rosyjskie próby zniszczenia Ukrainy są jasnym dowodem, że Rosja nie zabiega o porozumienie. Kiedy Ukraińcy są bez prądu przez 20-30 godzin z powodu Rosji i kiedy celem rosyjskich ataków jest zniszczenie naszego systemu energetycznego i złamanie naszych obywateli, to należy wywrzeć presję na Rosję
— oznajmił Zełenski w nagraniu zamieszczonym na platformach społecznościowych.
Jak zaznaczył, w czwartek ponownie były duże ataki na Charków, a zwłaszcza na krytyczną infrastrukturę, shahedy atakowały Kijów rano i znów atakują go wieczorem.
Wcześniej Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy.
Myślę, że on (Putin) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa
— powiedział. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: „Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził”.
