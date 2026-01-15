"Charlie Hebdo" opublikowało bulwersującą karykaturę ofiar pożaru w Szwajcarii. „Spaleni na nartach – komedia roku”

  • Świat
  • opublikowano:
"Charlie Hebdo" opublikowało bulwersującą karykaturę dotyczącą tragedii w Szwajcarii / autor: EPA/CYRIL ZINGARO Dostawca: PAP/EPA.
"Charlie Hebdo" opublikowało bulwersującą karykaturę dotyczącą tragedii w Szwajcarii / autor: EPA/CYRIL ZINGARO Dostawca: PAP/EPA.

Lewicowy francuski magazyn „Charlie Hebdo” znany jest z publikowania bulwersujących karykatur. Tym razem poszedł jednak o jeden most za daleko. Uderzył on… w ofiary pożaru w Szwajcarii.

Charlie Hebdo” opublikowało na pierwszej stronie swojego tygodnika karykaturę, której autorem jest Éric Salch.

Przedstawia ona poparzonych, owiniętych bandażami narciarzy. Obraz został podpisany hasłem: „Les brûlés font du ski – La comédie de l’année”, co oznacza „Spaleni na nartach – komedia roku”).

Jak wskazuje, DW.com miało to nawiązywać do tytułu francuskiej komedii „Les Bronzés font du ski” (polski tytuł: Opaleni na nartach,1979 r.).

Reakcje

Poseł Rady Narodowej ze szwajcarskiej kantonu Valais Benjamin Rouit w rozmowie z portalem nau.ch domagał się zakazu sprzedaży magazynu w Szwajcarii.

Taka satyra w chwili, gdy młodzi ludzie, ofiary pożaru walczą o życie, jest obrzydliwa. Nie do przyjęcia. To naruszenie ludzkiej godności. Brak mi słów, by opisać ten obraz

— wskazał.

Co więcej, pisarka Béatrice Riand i jej mąż prawnik Stéphane złożyli doniesienie do prokuratury kantonalnej.

CZYTAJ TAKŻE:

Wychodzą nowe szczegóły tragedii w Crans-Montanie! „Największy dramat rozegrał się u stóp schodów”. W piątek aresztowano właściciela baru

Papież Leon XIV do rodzin ofiar pożaru w Crans-Montanie: Bądźcie pewni bliskości Jezusa. On nie jest daleko od tego, co przeżywacie

Adrian Siwek/X/Dw.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych