Lewicowy francuski magazyn „Charlie Hebdo” znany jest z publikowania bulwersujących karykatur. Tym razem poszedł jednak o jeden most za daleko. Uderzył on… w ofiary pożaru w Szwajcarii.
„Charlie Hebdo” opublikowało na pierwszej stronie swojego tygodnika karykaturę, której autorem jest Éric Salch.
Przedstawia ona poparzonych, owiniętych bandażami narciarzy. Obraz został podpisany hasłem: „Les brûlés font du ski – La comédie de l’année”, co oznacza „Spaleni na nartach – komedia roku”).
Jak wskazuje, DW.com miało to nawiązywać do tytułu francuskiej komedii „Les Bronzés font du ski” (polski tytuł: Opaleni na nartach,1979 r.).
Reakcje
Poseł Rady Narodowej ze szwajcarskiej kantonu Valais Benjamin Rouit w rozmowie z portalem nau.ch domagał się zakazu sprzedaży magazynu w Szwajcarii.
Taka satyra w chwili, gdy młodzi ludzie, ofiary pożaru walczą o życie, jest obrzydliwa. Nie do przyjęcia. To naruszenie ludzkiej godności. Brak mi słów, by opisać ten obraz
— wskazał.
Co więcej, pisarka Béatrice Riand i jej mąż prawnik Stéphane złożyli doniesienie do prokuratury kantonalnej.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wychodzą nowe szczegóły tragedii w Crans-Montanie! „Największy dramat rozegrał się u stóp schodów”. W piątek aresztowano właściciela baru
— Papież Leon XIV do rodzin ofiar pożaru w Crans-Montanie: Bądźcie pewni bliskości Jezusa. On nie jest daleko od tego, co przeżywacie
Adrian Siwek/X/Dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750792-charlie-hebdo-opublikowalo-bulwersujaca-karykature
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.