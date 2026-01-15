W centrum Utrechtu w Holandii doszło po południu do co najmniej dwóch eksplozji, po których wybuchł rozległy pożar. Służby ratunkowe ewakuują mieszkańców, lądowały dwa śmigłowce medyczne. „Lokalne władze potwierdzają doniesienia o co najmniej jednej osobie rannej” - przekazał regionalny nadawca RTV Utrecht.
Około godz. 15.30 do służb wpłynęły liczne zgłoszenia o eksplozjach w rejonie placu Mariaplaats i pobliskiej ulicy Visscherssteeg w centrum Utrechtu. Chwilę później wybuchł duży pożar. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano straż pożarną, policję, wiele karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce ratunkowe, które wylądowały w parku Lepelenburg.
Według rzecznika Sjaaka Haasnoota z Regionu Bezpieczeństwa w Utrechcie, sytuacja jest niebezpieczna. Na ulicach jest mnóstwo szkła i dachówek, a strażacy wciąż walczą z ogniem. Budynek został tak poważnie uszkodzony konstrukcyjnie, że strażacy nie mogą wejść do środka.
Nad miastem unoszą się gęste kłęby dymu.
Według lokalnego koordynatora ds. bezpieczeństwa - Veiligheidsregio Utrecht, co najmniej jedna osoba została ranna, jednak służby liczą się z możliwością większej liczby ofiar. Stan poszkodowanego nie jest na razie znany.
Służby ratunkowe nie wiedzą jeszcze, czy ktoś zaginął.
Policja jest zajęta ustalaniem, kto był w domu i gdzie mieszkał
— mówi Haasnoot.
Policja ewakuuje okolicznych mieszkańców i restauracje, a teren został szeroko ogrodzony. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych eksplozji i apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Przyczyny wybuchów i pożaru są wciąż ustalane.
Rozmiar szkód nie jest jeszcze znany
Burmistrz Sharon Dijksma przekazała mediom, że rozmiar zniszczeń nie jest jeszcze znany.
Znamy lokalizację, ale nie jest jeszcze jasne, ile dokładnie budynków i które z nich zostały uszkodzone
— powiedziała burmistrza miasta cytowana przez RTV Utrech. Sytuacja dotyczy również jej osobiście.
Znam ludzi w okolicy i naturalnie chciałam wiedzieć: czy są bezpieczni?
— powiedziała Dijksma, która nie chce ujawniać informacji o schronisku dla poszkodowanej ludności.
W czasie trwającego już dochodzenia wykryto zapach gazu, w akacji służby posługują się m.in. dronem. Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie otwarło szpital ratunkowy. Czerwony Krzyż informuje, że w ramach środków ostrożności wezwał wolontariuszy do udania się do szpitala w Utrechcie.
