USA dokonało udanej operacji przejęcia kolejnego tankowca powiązanego z Wenezuelą - przekazała agencja Reutera, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników. Stało się to niedługo przed spotkaniem Donalda Trumpa z liderką wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado.
Jest to już szósta jednostka zajęta przez USA w ostatnich tygodniach, która transportowała wenezuelską ropę lub robiła to w przeszłości.
Urzędnicy powiedzieli, zastrzegając sobie anonimowość, że do przejęcia doszło na Morzu Karaibskim.
Spotkanie Trump-Machado
Dziś Trump ma się spotkać w Białym Domu z przywódczynią wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado. Według amerykańskiego prezydenta Machado ma wręczyć mu Pokojową Nagrodę Nobla, którą otrzymała w grudniu za walkę o demokratyczne prawa obywateli. Trump nie poparł objęcia władzy przez opozycję, lecz powiedział w ubiegłym tygodniu, że Machado może mieć wpływ na „jakiś aspekt” rządów w Wenezueli.
Do spotkania dojdzie blisko dwa tygodnie po tym, jak siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły uderzenia na cele w Caracas i kilku innych miastach Wenezueli. W czasie operacji pojmano przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro, który został przewieziony do USA i stanął tam przed sądem, oskarżony przez amerykańską prokuraturę m.in. o „zmowę narkoterrorystyczną”.
