Prezydent USA Donald Trump zagroził użyciem ustawy o powstaniach zbrojnych (Insurrection Act) w Minnesocie, gdzie trwają protesty przeciwko działaniom służb federalnych. Ustawa ta pozwala na wykorzystanie wojska do pacyfikacji zamieszek.

Jeśli skorumpowani politycy z Minnesoty nie będą przestrzegać prawa i nie powstrzymają zawodowych agitatorów i buntowników przed atakowaniem patriotów z ICE (urzędu ds. imigracji i egzekwowania ceł - PAP), którzy tylko próbują wykonywać swoje zadania, zastosuję INSURRECTION ACT, tak jak wielu prezydentów przede mną, i szybko zakończę tę farsę, która trwa w tym niegdyś wspaniałym stanie. Dziękuję za uwagę

— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dzień wcześniej w Minneapolis w Minnesocie doszło do kolejnego w ostatnich dniach incydentu z udziałem funkcjonariuszy federalnych. Podczas próby zatrzymania imigranta z Wenezueli agent federalny postrzelił w nogę napastnika, który — jak podała agencja AP — zaatakował go łopatą.

Funkcjonariusz był atakowany przez trzy osoby

Resort bezpieczeństwa krajowego w oświadczeniu na X poinformował, że funkcjonariusz podczas interwencji był atakowany przez trzy osoby i oddał strzały z broni służbowej, działając w obronie własnej.

Napięcia w Minneapolis nasiliły się po śmierci 37-letniej kobiety, zastrzelonej przez agenta ICE w ubiegłym tygodniu. Stało się to katalizatorem protestów i krytyki obecności federalnych służb w mieście.

Insurrection Act była używana wielokrotnie w historii USA do tłumienia zamieszek z wykorzystaniem Gwardii Narodowej lub regularnego wojska. Ostatnim razem powołał się na nią prezydent George H.W. Bush w 1992 r., by spacyfikować zamieszki na tle rasowym w Los Angeles. Jednym z najgłośniejszych przypadków było użycie ustawy przez Dwighta Eisenhowera, by umożliwić desegregację rasową szkół w Arkansas. W podobnych okolicznościach interweniowali też John F. Kennedy i Lyndon Johnson.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

