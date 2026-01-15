Kapsuła SpaceX odłączyła się wczoraj od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), zabierając na pokład czteroosobową załogę w awaryjnym locie powrotnym na Ziemię. Ewakuację została spowodowana chorobą jednego z astronautów.
Kapsuła Crew Dragon, na której pokładzie znajdowali się dwaj amerykańscy astronauci NASA, japoński członek załogi i rosyjski kosmonauta, odłączyła się od stacji kosmicznej i rozpoczęła schodzenie z orbity około godziny 17:20 czasu EST (23:20 polskiego czasu), zmierzając do wodowania w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii dziś wczesnym rankiem.
Powrót nastąpił kilka tygodni przed planowanym terminem. NASA nie ujawniła więcej szczegółów na temat tego, który członek załogi jest chory, powołując się na ochronę danych medycznych
— podała wczoraj późnym wieczorem agencja Reutera.
To pierwszy taki przypadek w historii
Jest to pierwszy przypadek ewakuacji astronauty z ISS w ciągu 25 lat funkcjonowania ISS. Czterech członków misji Crew-11 to: Zena Cardman i Michael Fincke z NASA, Oleg Patonov z rosyjskiej agencji Roskosmos oraz Kimiya Yyui z japońskiej agencji kosmicznej JAXA.
Powracająca czwórka, reprezentująca misję NASA SpaceX Crew-11, spędziła wtorek na pakowaniu ładunku, przeglądaniu procedur powrotu na Ziemię i przenoszeniu sprzętu z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szefowie misji dali zielone światło na powrót na Ziemię. Pogoda wygląda doskonale na wodowanie kapsuły Dragon z wykorzystaniem spadochronów u wybrzeży Kalifornii o godzinie 3:41 w czwartek
— podała NASA.
Po ewakuacji na pokładzie stacji orbitalnej pozostaną tylko trzej członkowie załogi, a dowództwo Finke przejmie kosmonautę Roskosmosu Siergieja Kud-Sverchkova.
Administrator NASA, Jared Isaacman, powiedział na konferencji prasowej, że misja Crew-11 zakończy się wcześniej, choć podkreślił, że nie jest to „awaryjne zejście z orbity”. Obecna załoga przybyła na ISS w sierpniu tego roku i miała pozostać na stacji do końca lutego.
Nieujawniony z nazwiska chory astronauta ma znajdować się w stabilnym stanie.
Możliwość prawidłowej diagnozy i leczenia tego schorzenia nie istnieje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zawsze będziemy postępować właściwie w stosunku do naszych astronautów, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że to koniec misji Crew-11
— wyjaśnił przedstawiciel NASA.
CZYTAJ WIĘCEJ: Radioteleskopy znalazły gęsty kokon gazu wokół gigantycznej kosmicznej eksplozji. Astronomowie: „Czarna dziura rozerwała masywną gwiazdę”
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750778-astronauci-pierwszy-raz-w-historii-wczesniej-wrocili-z-iss
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.