„NATO nie pozwoli Rosji ani Chinom wykorzystywać regionu Arktyki do celów wojskowych” – powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius przed posiedzeniem niemieckiego rządu. Berlin wysłał na Grenlandię kilkunastu żołnierzy Bundeswehry. Na wyspie jest już 15 żołnierzy francuskich biorących udział w misji przygotowawczej.
Szef niemieckiego MON oświadczył, że „Rosja i Chiny coraz częściej wykorzystują Arktykę do celów wojskowych, podważając tym samym swobodę szlaków komunikacyjnych i handlowych”.
Niemcy w koordynacji z Danią wysłały na Grenlandię 13 żołnierzy Bundeswehry. Ich misja ma potrwać kilka dni i ma charakter rozpoznawczy.
Grenlandia jest terytorium autonomicznym
Zgodnie z komunikatem ministerstwa obrony w Berlinie „chodzi o rozpoznanie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich i chińskich zagrożeń w Arktyce”. Decyzja o wysłaniu wojsk interpretowana jest w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.
Berlin stoi na stanowisku, że o przyszłości wyspy powinni decydować jej mieszkańcy oraz Dania, której Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym.
Prezydent Donald Trump chce objąć Grenlandię amerykańskim parasolem bezpieczeństwa, aby przeciwstawić się narastającej w tym regionie ekspansji Rosji i Chin. Wyspa jest dla niego kluczowym elementem strategii obronnej USA na tym terenie.
