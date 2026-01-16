Mocne słowa szefa niemieckiego MON. Pistorius: Rosja i Chiny wykorzystują Arktykę do celów wojskowych. NATO na to nie pozwoli

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziś, że NATO nie pozwoli Rosji ani Chinom wykorzystywać regionu Arktyki do celów wojskowych. Na zdjęciu Pistorius przed posiedzeniem niemieckiego rządu. / autor: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziś, że NATO nie pozwoli Rosji ani Chinom wykorzystywać regionu Arktyki do celów wojskowych. Na zdjęciu Pistorius przed posiedzeniem niemieckiego rządu. / autor: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

NATO nie pozwoli Rosji ani Chinom wykorzystywać regionu Arktyki do celów wojskowych” – powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius przed posiedzeniem niemieckiego rządu. Berlin wysłał na Grenlandię kilkunastu żołnierzy Bundeswehry. Na wyspie jest już 15 żołnierzy francuskich biorących udział w misji przygotowawczej.

Szef niemieckiego MON oświadczył, że „Rosja i Chiny coraz częściej wykorzystują Arktykę do celów wojskowych, podważając tym samym swobodę szlaków komunikacyjnych i handlowych”.

Niemcy w koordynacji z Danią wysłały na Grenlandię 13 żołnierzy Bundeswehry. Ich misja ma potrwać kilka dni i ma charakter rozpoznawczy.

CZYTAJ TAKŻE: Na Grenlandię przybyło 15 żołnierzy francuskich. Biorą udział w misji przygotowawczej. „Ważny sygnał polityczny”

Grenlandia jest terytorium autonomicznym

Zgodnie z komunikatem ministerstwa obrony w Berlinie „chodzi o rozpoznanie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich i chińskich zagrożeń w Arktyce”. Decyzja o wysłaniu wojsk interpretowana jest w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.

Berlin stoi na stanowisku, że o przyszłości wyspy powinni decydować jej mieszkańcy oraz Dania, której Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym.

Prezydent Donald Trump chce objąć Grenlandię amerykańskim parasolem bezpieczeństwa, aby przeciwstawić się narastającej w tym regionie ekspansji Rosji i Chin. Wyspa jest dla niego kluczowym elementem strategii obronnej USA na tym terenie.

CZYTAJ TAKŻE: Duńskie media szeroko komentują rozmowy w USA ws. Grenlandii. Do porozumienia nie doszło, ale „katastrofa nie nastąpiła”

Robert Knap/PAP

