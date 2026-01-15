Zatonął irański statek towarowy z bronią dla Rosji na pokładzie. Załoga została ewakuowana. Co mogło być przyczyną zatonięcia?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turkmenistanu poinformowało o zatonięciu irańskiego statku na Morzy Kaspijskim. Statek towarowy Rona zmierzał w stronę Rosji, a na pokładzie miał broń. Całą załogę udało się ewakuować.

Irański statek towarowy Rona wielokrotnie w ostatnich miesiącach wpływał do rosyjskich portów. Według informacji pokazujących jego trasę cumował on w portach Astrachania, Machaczkała i Azowa ok. 20 razy między październikiem 2024 a grudniem 2025 roku. Jednostka wypłynęła z irańskich portów Amirabad i Anzali i zmierzał tym razem do Astrachania, ale do celu do dotarł. Z nieznanych na razie powodów zatonął na Morzy Kaspijskim.

Broń dla Rosji

O zatonięciu statku poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turkmenistanu. Podano, że rządowe agencje, które odpowiadają za zapobieganie kryzysom, podjęły działania w celu ewakuowania 14-osobowej załogi statku. Wszyscy zostali uratowani, a byli to obywatele Iranu i Indii.

Statek miał przewozić broń dla Rosji.

O transportach zapatrzenia militarnego płynącego z Iranu do Rosji mówi się niemal od samego początku rozpętanej przez Putina wojny na Ukrainie. Transporty uzbrojenia dla Rosji nie pozostają niezauważone dla Ukraińców, którzy zwalczają.

Według „Kyiv Post”, w zeszłym miesiącu jednostka ukraińskich Sił Operacji Specjalnych, we współpracy z ruchem oporu Iskra, przeprowadziła operację na Morzu Kaspijskim, która zakończyła się uderzeniem dwóch rosyjskich jednostek przewożących broń i sprzęt wojskowy. Ponadto, w sierpniu 2025 roku siły ukraińskie uderzyły na port w Olyi w obwodzie astrachańskim, trafiając statek załadowany komponentami dronów Shahed i amunicją z Iranu

— zauważa się w artykule na stronach Polsat News.

O szlaku dostaw broni z Iranu do Rosji wiedzą Amerykanie, którzy podkreślają, że reżim w Teheranie może liczyć na wsparcie Moskwy, ze względu na tę wspólpracę.

Robert Knap/X/Polsat News

