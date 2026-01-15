Duńskie media oceniły wczorajsze spotkanie delegacji grenlandzko-duńskiej z USA. Według nich w Waszyngtonie nie doszło do katastrofy. Mimo, że Stany Zjednoczone „rzuciły granat”, to sojusznicy NATO stanęli po stronie Danii.
Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen poinformował wczoraj po rozmowach, że strony nie doszły do porozumienia w sprawie Grenlandii, a kontakty mają być podtrzymywane w postaci grupy roboczej wysokiego szczebla.
Gazeta „Jyllands-Posten” pisze, że katastrofa, jaką mogłoby być zapowiadane przez prezydenta USA Donalda Trumpa przejęcie Grenlandii, zostało tymczasowo zażegnane, a podczas waszyngtońskich rozmów ustalono „dyplomatyczne granice”.
Padły za to strzały w drugą stronę – Dania wraz z europejskimi sojusznikami z NATO (tego samego dnia - PAP) wysłała na Grenlandię wojska
— zauważa dziennik.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Na Grenlandię przybyło 15 żołnierzy francuskich. Biorą udział w misji przygotowawczej. „Ważny sygnał polityczny”
Europejskie wojska wysłane na Grenlandię
Wczoraj o wysłaniu na Grenlandię grupy żołnierzy poinformowały Francja, Niemcy, Szwecja oraz Norwegia.
Według „Jyllands-Posten” wzmocnienie obecności wojskowej Europy na wyspie można interpretować jako odpowiedź na oskarżenia Trumpa, jakoby Dania nie wywiązywała się z obowiązku zapewnienia obrony Grenlandii, albo odpowiedź na groźby prezydenta w sprawie zajęcia wyspy.
Do symboliki wojennej odnosi się również gazeta „Politiken”, pisząc, że Trump „rzucił granat”, żądając od NATO, aby Sojusz stanął po stronie USA w sporze o Grenlandię wbrew duńskim i grenlandzkim władzom.
Zwerbowanie przez Danię sojuszników do obrony wyspy na razie uspokoiło sytuację
— ocenia dziennik.
Dziennik „Berlingske” odnotowuje, że po rozmowach w Waszyngtonie „katastrofa nie nastąpiła”, a powołanie duńsko-grenlandzko-amerykańskiej grupy roboczej „daje nadzieję i może być postrzegane jako zwycięstwo Danii”.
