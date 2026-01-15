Na Grenlandię przybyło 15 żołnierzy francuskich. Biorą udział w misji przygotowawczej. "Ważny sygnał polityczny"

Żołnierze w bazie lotniczej w Istres na południu Francji / autor: PAP/EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL
Żołnierze w bazie lotniczej w Istres na południu Francji / autor: PAP/EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL

Francuski dyplomata Olivier Poivre d’Arvor powiedział w radiu France Info, że na Grenlandii jest 15 żołnierzy francuskich biorących udział w misji przygotowawczej. Wcześniej zapowiadano, że Francja wyśle niewielki pododdział w ramach wspólnych ćwiczeń.

Poivre d’Arvor, który jest ambasadorem ds. biegunów i oceanów, nazwał obecność francuskich żołnierzy „ważnym sygnałem politycznym”.

Portal BFMTV podał, powołując się na źródło wojskowe, że 15 żołnierzy Francji, których oczekiwano na Grenlandii, już jest na miejscu.

Decyzja Marcona

W nocy prezydent Emmanuel Macron powiadomił na serwisie X, że na prośbę Danii zadecydował o udziale Francji we wspólnych ćwiczeniach organizowanych na Grenlandii przez Kopenhagę. Macron dodał, że pierwsi Francuzi są w drodze na wyspę i dołączą do nich następni. Szef państwa wystąpi przed siłami zbrojnymi i oczekuje się, że poinformuje o szczegółach tej misji.

Dziś rano odbywa się w Paryżu zwołane przez prezydenta posiedzenie rady ds. obrony, którego tematem jest sytuacja wokół Grenlandii, a także wydarzenia w Iranie.

PAP/Tomasz Karpowicz

