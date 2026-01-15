Francuski dyplomata Olivier Poivre d’Arvor powiedział w radiu France Info, że na Grenlandii jest 15 żołnierzy francuskich biorących udział w misji przygotowawczej. Wcześniej zapowiadano, że Francja wyśle niewielki pododdział w ramach wspólnych ćwiczeń.
Poivre d’Arvor, który jest ambasadorem ds. biegunów i oceanów, nazwał obecność francuskich żołnierzy „ważnym sygnałem politycznym”.
Portal BFMTV podał, powołując się na źródło wojskowe, że 15 żołnierzy Francji, których oczekiwano na Grenlandii, już jest na miejscu.
Decyzja Marcona
W nocy prezydent Emmanuel Macron powiadomił na serwisie X, że na prośbę Danii zadecydował o udziale Francji we wspólnych ćwiczeniach organizowanych na Grenlandii przez Kopenhagę. Macron dodał, że pierwsi Francuzi są w drodze na wyspę i dołączą do nich następni. Szef państwa wystąpi przed siłami zbrojnymi i oczekuje się, że poinformuje o szczegółach tej misji.
Dziś rano odbywa się w Paryżu zwołane przez prezydenta posiedzenie rady ds. obrony, którego tematem jest sytuacja wokół Grenlandii, a także wydarzenia w Iranie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Atak USA na Grenlandię? Dania deklaruje, że „żołnierze będą walczyć”. Wojskowych na wyspę wysyłają Niemcy, Norwegia i Francja!
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750736-na-grenlandie-przybylo-15-zolnierzy-francuskich
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.