Kijów w ciemnościach - przerwy w dostawie prądu w stolicy Ukrainy / autor: PAP/EPA
Kijów w ciemnościach - przerwy w dostawie prądu w stolicy Ukrainy / autor: PAP/EPA

Trwa 1422. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 15 stycznia 2025 r.

00:01. Zełenski: wprowadzamy stan wyjątkowy w energetyce

Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce po ostatnich, zmasowanych atakach Rosji na ważną społecznie infrastrukturę. W Kijowie, gdzie brakuje prądu, ciepła i wody, zostanie powołany sztab kryzysowy – oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.

Skutki rosyjskich uderzeń oraz pogorszenia warunków pogodowych są poważne. Brygady remontowe, spółki energetyczne, służby komunalne oraz Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy kontynuują pracę w trybie całodobowym, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej i ogrzewania

— napisał w mediach społecznościowych.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że w tak ekstremalnych warunkach ukraińska stolica nie funkcjonowała od początku wybuchu wojny z Rosją na pełną skalę w lutym 2022 r. Sytuację w mieście, w którym w środę wieczorem na zewnątrz było minus 11 stopni Celsjusza, mogą pogorszyć nowe rosyjskie ataki, wymierzone w elektrownie i elektrociepłownie – obawiają się władze. W mieszkaniach panuje temperatura ok. 16 stopni Celsjusza.

Zełenski, po naradzie w sprawie sytuacji w sektorze energetycznym, zapowiedział powołanie w Kijowie sztabu kryzysowego.

Ogółem w energetyce Ukrainy zostanie wprowadzona sytuacja nadzwyczajna. Na szefa prac związanych z pomocą ludziom i wspólnotom w takich warunkach oraz z rozwiązywaniem kwestii praktycznych wyznaczono pierwszego wicepremiera, ministra energetyki Ukrainy (powołanego w środę na to stanowisko Denysa Szmyhala)

— powiedział.

Prezydent poinformował, że zostanie nasilona współpraca z partnerami zagranicznymi na rzecz pozyskania niezbędnego sprzętu oraz dodatkowego wsparcia w obliczu panującego kryzysu energetycznego. „Działamy także nad znacznym zwiększeniem wolumenu importu energii elektrycznej do Ukrainy” – przekazał.

Zełenski powiadomił, że polecił rządowi zmianę zasad, dotyczących godziny policyjnej w tak mroźną pogodę.

