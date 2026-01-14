Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen, pytany o reakcję duńskiego wojska na Grenlandii w przypadku ataku ze strony USA, odparł że obowiązuje ten sam rozkaz: żołnierze będą walczyć. Z kolei Norwegia poinformowała, że wyśle dwóch żołnierzy na wyspę. Nieco więcej żołnierzy, bo kilkunastu, na wyspę oddelegują Niemcy. Mały oddział w ramach wspólnych ćwiczeń ma skierować także Francja.
Zwiększona obecność wojsk na Grenlandii
Poulsen możliwość zajęcia Grenlandii przez wojska amerykańskie określił jednak jako sytuację hipotetyczną. Ocenił, za mało prawdopodobne, aby jeden kraj NATO zaatakował drugi.
Wcześniej duńskie ministerstwo obrony, a także grenlandzkie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyły, że wojska Danii oraz państw NATO zwiększają obecność na Grenlandii. Według komunikatu realizuje się to „poprzez ćwiczenia w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO”.
Operacja nosi nazwę Operation Arctic Endurance i obowiązuje od środy. Poulsen nie ujawnił, jakie państwa wezmą w niej udział, wyraził nadzieję, że dołączą kolejne armie.
O tym, że kilku szwedzkich oficerów jest w drodze na Grenlandię poinformował dzisiaj premier Szwecji Ulf Kristersson. Z kolei minister obrony Norwegii Tore Sandvik zakomunikował, że jego kraj wysyła dwóch żołnierzy.
Towarzyszący Poulsenowi, głównodowodzący duńskich wojsk, gen. Michael Wiggers Hyldgaard podkreślił, że żołnierze będą ćwiczyć „rozmieszczenie potencjału na Grenlandii i działanie w trudnych klimatycznie warunkach”. W 2026 r. na wyspie (siły lądowe), a także nad nią (siły powietrzne) i wkoło niej (marynarka wojenna) ma być odczuwalna obecność wojskowa.
Dowództwo Arktyczne duńskich sił zbrojnych na Grenlandii napisało na Facebooku:
Już dziś dwa samoloty transportowe C-130J (duńskich) sił powietrznych lądują odpowiednio w Nuuk i Kangerlussuaq wraz z kolegami z państw sojuszniczych
— napisali duńscy wojskowi.
Norwegia wysyła dwóch żołnierzy
Władze Norwegii poinformowały w środę wieczorem o wysłaniu na Grenlandię dwóch norweskich żołnierzy.
Minister obrony tego kraju Tore A. Sandvik przekazał dziennikowi „VG”, że zdecydował o skierowaniu dwóch żołnierzy norweskich sił zbrojnych na duńską wyspę. Ich zadaniem na miejscu ma być rozpoznanie możliwości współdziałania z sojusznikami.
Minister podkreślił, że norweska misja nie oznacza, że Norwegia zdecydowała o skierowaniu na Grenlandię swoich wojsk.
Nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje, ale wspólnie z sojusznikami analizujemy je
— przekazał szef resortu obrony.
Jesienią 2025 roku norwescy żołnierze z korpusu Heimevernet w ramach ćwiczeń „Arctic Light” wzięli udział w wielonarodowych manewrach przeprowadzonych na Grenlandii. Wspólnie z silami z Danii, Szwecji, Niemiec i Francji ćwiczyli zabezpieczenie krytycznej infrastruktury i rozbudowę koniecznej logistyki dla wojsk, które miałyby bronić duńskiej wyspy.
Niemcy wysyłają niewielki oddział Bundeswehry
Niemcy wyślą w czwartek na Grenlandię kilkunastu żołnierzy Bundeswehry - poinformował rzecznik niemieckiego rządu. Zgodnie z jego słowami ma to być misja rozpoznawcza.
Wcześniej dziennik „Bild” informował, że Niemcy wyślą żołnierzy na największą wyspę świata, pisząc o niewielkim początkowo oddziale.
Zgodnie z doniesieniami „Bilda” operacja wysyłania europejskich żołnierzy na Grenlandię koordynowana jest z Kopenhagi, a nie przez struktury NATO. Powodem jest chęć zorganizowania tej misji z pominięciem Stanów Zjednoczonych.
W Niemczech w operację mają być zaangażowane ministerstwo obrony oraz urząd kanclerski.
Oddział francuski. W ramach ćwiczeń
Dziennik „Le Monde” podał, powołując się na ministerstwo obrony w Paryżu, że Francja wyśle na Grenlandię mały oddział w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych z Danią, w których uczestniczyć mają inne kraje europejskie. O liczebności i misji oddziału ma poinformować prezydent Emmanuel Macron.
„Le Monde” wspomniał jedynie, że chodzi o oddziały górskie. O liczebności i misji Macron poinformuje jutro w wystąpieniu przed siłami zbrojnymi w bazie lotniczej w Istres na południu kraju.
Dziennik „Le Figaro” podał zaś, powołując się na źródło wojskowe, że na miejscu są już pierwsi żołnierze, którym polecono „rozpoznanie”, a w najbliższych dniach dołączą do nich kolejni.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nietypowy sposób trafienia do Grenlandczyków. Biały Dom opublikował… mema. „Dokąd, grenlandzki człowieku?”
— Macron pręży muskuły ws. Grenlandii. Prezydent Francji odgraża się USA i Trumpowi. „Konsekwencje byłyby bezprecedensowe”
— Donald Trump: Nie ma innej opcji niż Grenlandia w naszych rękach. NATO nie byłoby skuteczną siłą bez ogromnej potęgi USA
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750717-niemcy-norwegia-i-francja-wysylaja-zolnierzy-na-grenlandie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.