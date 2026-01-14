Amerykańska interwencja w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin - napisała wieczorem agencja Reutera, która powołuje się na zachodnich urzędników. Dowódca irańskiej gwardii rewolucyjnej zapowiedział, że Teheran „zdecydowanie” odpowie na ewentualny atak USA lub Izraela. Co istotne, MSZ zaapelowało ponownie do Polaków przebywających w Iranie o jego natychmiastowe opuszczenie.
Trump już zdecydował?
Wszystko wskazuje na to, że atak USA jest bliski, ale tak właśnie działa amerykański rząd, podtrzymuje stan napięcia. Nieprzewidywalność jest częścią tej strategii
— powiedział Reutersowi wojskowy jednego z państw Zachodu.
Izraelski urzędnik uzupełnił, że wydaje się, iż prezydent USA Donald Trump już zdecydował o interwencji, chociaż jej czas i zakres pozostają niejasne.
Amerykański przywódca groził w ostatnich dniach Iranowi interwencją w związku z brutalnie dławionymi antyrządowymi protestami w tym kraju i zapowiadanymi przez irańskie władze wyrokami śmierci dla demonstrantów.
Teheran reaguje
Dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) gen. Mohammad Pakpour ogłosił, że jego formacja jest „w najwyższej gotowości do zdecydowanej odpowiedzi na błędną ocenę sytuacji przez wroga”. Oskarżył też Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu o to, że są „zabójcami irańskiej młodzieży”.
Rząd w Teheranie zwrócił się do innych krajów Bliskiego Wschodu z apelem o podjęcie działań, które „powstrzymają Stany Zjednoczone przed atakiem na Iran”. Irański reżim ostrzegł też, że w wypadku amerykańskiego ataku uderzy w bazy USA w regionie.
Wycofują personel z kluczowych baz
Również dziś Reuters poinformował, że USA wycofują część swojego personelu wojskowego z kluczowych baz na Bliskim Wschodzie, w tym z bazy lotniczej w Al Udeid w Katarze - największej amerykańskiej placówki w regionie.
Później pojawiły się doniesienia, że z katarskiej bazy odwołano także część stacjonujących tam sił brytyjskich.
Demonstracje i ofiary reżimu
Ze względu na wprowadzoną przez władzę w Teheranie blokadę internetu trudno uzyskać sprawdzone informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Iranie.
Według różnych szacunków mediów i organizacji pozarządowych podczas tłumienia protestów siły bezpieczeństwa zabiły od kilkuset do nawet 20 tys. osób.
Demonstracje wybuchły 28 grudnia w reakcji na pogłębiający się kryzys gospodarczy i przekształciły w ogólnokrajowy bunt przeciwko teokratycznemu reżimowi.
Według wielu ekspertów skala represji i brutalność reżimu wydają się przewyższać poprzednie fale antyrządowych wystąpień w Iranie.
Na razie nic nie wskazuje jednak, by reżimowi groził upadek, a siły bezpieczeństwa wydają się wciąż kontrolować sytuację - zaznaczył Reuters, powołując się na ocenę zachodnich urzędników.
Apel MSZ do Polaków
O odłożenie w czasie podróży do i przez Zatokę Perską oraz na Bliski Wschód zaapelowało dziś MSZ, przypominając o podwyższonych ostrzeżeniach dla podróżujących w ten region w związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa. Resort zaapelował ponownie do Polaków przebywających w Iranie o jego natychmiastowe opuszczenie.
W związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, przypominamy o obowiązujących podwyższonych ostrzeżeniach dla podróżujących. Zalecamy bieżące śledzenie komunikatów MSZ i kontakt z przewoźnikami w celu uzyskania najnowszych informacji o lotach i ewentualnych zmianach tras przelotów
— informuje MSZ w środowym wpisie na X.
Odłóż podróże do i przez Zatokę Perską
— zaapelował w załączonej do wpisu grafice. Podkreślono w niej, że ryzyko opóźnień lub odwołań lotów w regionie jest wysokie z powodu możliwego zamknięcia przestrzeni lotniczej lub zakłóceń w pracy lotnisk.
W kolejnym wpisie rzecznik MSZ Maciej Wewiór przypomniał ostrzeżenie dotyczące podróży do Iranu.
Przypominamy: natychmiast opuść Iran, nie jedź tam teraz
— zaapelował.
Podsumowanie
Reuters informuje, że możliwa amerykańska interwencja w Iranie może nastąpić w ciągu 24 godzin. Iran zapowiada zdecydowaną odpowiedź. Rośnie napięcie z powodu brutalnie tłumionych protestów antyrządowych w Iranie.
Adam Kacprzak/PAP
