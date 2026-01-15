Departament Stanu USA zapowiedział, że od 21 stycznia wstrzyma wydawanie i przetwarzanie wniosków o wizy imigracyjne od obywateli 75 państw. Decyzję uzasadnił chęcią uniemożliwienia przybyszom nadmiernego korzystania z zasiłków. Wśród krajów objętych zakazem są m.in. Białoruś, Rosja czy Brazylia. Jak długo potrwa taki stan?
Departament Stanu wstrzyma procedowanie wiz imigracyjnych dla 75 krajów, których migranci pobierają zasiłki od narodu amerykańskiego w nieakceptowalnym stopniu. Zamrożenie będzie obowiązywać do czasu, aż Stany Zjednoczone zapewnią, że nowi imigranci nie będą czerpać korzyści materialnych z narodu amerykańskiego
— ogłosił resort dyplomacji we wpisie na platformie X.
Pracujemy nad tym, aby hojność narodu amerykańskiego nie była już nadużywana. Administracja Trumpa zawsze będzie stawiać Amerykę na pierwszym miejscu
— dodano w kolejnym wpisie.
Których państw to dotyczy?
Nie podano szczegółów decyzji, jednak z ogłoszenia wynika, że nie dotyczy ona wiz nieimigracyjnych, czyli m.in. turystycznych, studenckich czy biznesowych. Według Fox News na liście krajów, których dotyczy decyzja, są głównie państwa z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, takie jak: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Egipt, Iran, Irak, Jordania, Kambodża, Maroko, Pakistan, Sudan, Syria czy Tajlandia. Są też państwa europejskie: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia i Rosja.
Ograniczenie imigracji
Jest to kolejny już krok znacznie ograniczający legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych podjęty przez administrację Trumpa; stanowi on realizację zapowiedzi prezydenta na temat ograniczenia korzystania ze świadczeń socjalnych przez obcokrajowców. W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie twierdził, że większość imigrantów pobiera zasiłki. Już wcześniej Biały Dom całkowicie zakazał wjazdu obywatelom z 20 państw i terytoriów oraz objął częściowym zakazem 19 kolejnych państw.
Jeszcze w listopadzie Departament Stanu nakazał placówkom dyplomatycznym na całym świecie, by zaostrzyły prześwietlanie osób aplikujących o wizę pod kątem ryzyka pobierania przez nich zasiłków.
Podsumowanie
Departament Stanu USA zapowiedział wstrzymanie od 21 stycznia wydawania i przetwarzania wiz imigracyjnych dla obywateli 75 państw, uzasadniając decyzję chęcią ograniczenia nadużywania świadczeń socjalnych. Z ogłoszenia wynika, że nie dotyczy to wiz nieimigracyjnych, takich jak turystyczne czy studenckie. To kolejny krok administracji Donalda Trumpa w kierunku zaostrzenia polityki migracyjnej USA.
Adam Kacprzak/PAP
