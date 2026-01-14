Oficjalne konto Białego Domu opublikowało grafikę, na której przedstawia wybór stojący przed Grenlandczykami jako alternatywę między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją i Chinami. To kolejny gest administracji Trumpa o dążeniu do przyłączenia wyspy.
CZYTAJ TAKŻE: Donald Trump: Nie ma innej opcji niż Grenlandia w naszych rękach. NATO nie byłoby skuteczną siłą bez ogromnej potęgi USA
Na zamieszczonym przez konto Białego Domu na platformie X obrazku widać dwa psie zaprzęgi z grenlandzkimi flagami, stojące przed rozdrożem dróg: jedna prowadzi do słonecznego Białego Domu, a druga do Moskwy i Pekinu, nad którymi strzelają błyskawice.
Dokąd, grenlandzki człowieku?
— brzmi podpis
Wpis, będący wersją popularnego mema i popularnej w prawicowych kręgach frazy: „Dokąd, zachodni człowieku?”, stanowi ilustrację porannej deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, który w środę po raz kolejny zaznaczył, że nic poza posiadaniem Grenlandii na własność nie jest dla niego akceptowalne. Prezydent USA w ostatnich dniach wielokrotnie powtarzał, że jeśli USA nie posiądą Grenlandii, zrobią to Rosja lub Chiny.
Jest to już kolejny mem opublikowany przez Biały Dom na temat Grenlandii. Wcześniejsze przedstawiały m.in. Trumpa wyglądające przez okno Gabinetu Owalnego na mapę Grenlandii.
Wpis zamieszczono w momencie, kiedy w Białym Domu trwało spotkanie wiceprezydenta J.D. Vance’a i sekretarza stanu Marka Rubia z szefami MSZ Danii i Grenlandii, Larsem Lokke Rasmussenem i Vivian Motzfeldt.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750711-bialy-dom-opublikowal-mema-dokad-grenlandzki-czlowieku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.