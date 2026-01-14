W środę 21 stycznia w Parlamencie Europejskim ma mieć miejsce głosowanie dotyczące skierowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon od źródeł z PE.
Decyzję o terminie wspomnianego głosowania mieli podjąć szefowie grup politycznych PE. Odbędzie się ono cztery dni po tym, jak szefowa KE Ursula von der Leyen ma podpisać umowę Mercosur w Paragwaju.
RMF zauważa, że jeśli wniosek, pod którym podpisało się ponad 140 europosłów, zdobędzie poparcie większości w PE, a następnie TSUE uzna go za dopuszczalny, to ratyfikacja umowy Mercosur w PE może się opóźnić nawet o dwa lata.
Przyjęcie umowy Mercosur przez państwa UE
W głosowaniu 9 stycznia ambasadorów państw UE decydujące dla wyniku było poparcie umowy przez Włochy. W wyniku głosowania szefowa KE otrzymała zielone światło na podpisanie umowy w imieniu Wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur. Zatwierdzenie umowy przez PE nie jest jednak przesądzone.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE takie jak samochody, maszyny i leki. Jednocześnie przyjęto wzmocnioną wersję klauzuli ochronnej. Chodzi o mechanizm, który będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli dojdzie do spadku cen produktów wrażliwych w UE lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.
W reakcji na zapowiedź przyjęcia umowy Mercosur miały miejsce protesty rolników m.in. we Włoszech, we Francji, w Belgii, Irlandii oraz w Polsce.
Adam Stankiewicz/RMF FM/PAP
