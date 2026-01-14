Rzecznik rządu Francji Maud Bregeon, cytując wypowiedź Emmanuela Macrona z posiedzenia rady ministrów, poinformowała, że prezydent ostrzegł USA ws. Grenlandii. W przypadku naruszenia suwerenności francuska głowa państwa wskazała, że Stany Zjednoczone muszą liczyć się z bezprecedensowymi konsekwencjami.
Nie lekceważymy deklaracji dotyczących Grenlandii. Jeśli suwerenność sojuszniczego państwa europejskiego zostałaby naruszona konsekwencje byłyby bezprecedensowe. Francja z największa uwagą śledzi sytuację i podejmie działania w pełnej solidarności z Danią i jej suwerennością
— powiedział Macron według rzecznik.
Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot poinformował w środę, że jego kraj otworzy konsulat na Grenlandii 6 lutego i uznał, że „szantaż” ze strony Stanów Zjednoczonych wobec duńskiej wyspy musi się zakończyć.
Spotkanie w Waszyngtonie
Dziś szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzili Waszyngton i przeprowadzają rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vance’em i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbywa się na wniosek Kopenhagi, która chce, by prezydent Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy „po dobroci lub w trudniejszy sposób”.
Trump od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 r. wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii, największej wyspy świata, przez Stany Zjednoczone. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej autorytarnego przywódcę Nicolasa Maduro.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750685-macron-prezy-muskuly-ws-grenlandii-odgraza-sie-usa
