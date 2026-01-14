Macron pręży muskuły ws. Grenlandii. Prezydent Francji odgraża się USA i Trumpowi. "Konsekwencje byłyby bezprecedensowe"

Na zdjęciu Emmanuel i Brigitte Macron
Na zdjęciu Emmanuel i Brigitte Macron

Rzecznik rządu Francji Maud Bregeon, cytując wypowiedź Emmanuela Macrona z posiedzenia rady ministrów, poinformowała, że prezydent ostrzegł USA ws. Grenlandii. W przypadku naruszenia suwerenności francuska głowa państwa wskazała, że Stany Zjednoczone muszą liczyć się z bezprecedensowymi konsekwencjami.

Nie lekceważymy deklaracji dotyczących Grenlandii. Jeśli suwerenność sojuszniczego państwa europejskiego zostałaby naruszona konsekwencje byłyby bezprecedensowe. Francja z największa uwagą śledzi sytuację i podejmie działania w pełnej solidarności z Danią i jej suwerennością

— powiedział Macron według rzecznik.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump: Nie ma innej opcji niż Grenlandia w naszych rękach. NATO nie byłoby skuteczną siłą bez ogromnej potęgi USA

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot poinformował w środę, że jego kraj otworzy konsulat na Grenlandii 6 lutego i uznał, że „szantaż” ze strony Stanów Zjednoczonych wobec duńskiej wyspy musi się zakończyć.

Spotkanie w Waszyngtonie

Dziś szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzili Waszyngton i przeprowadzają rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vance’em i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbywa się na wniosek Kopenhagi, która chce, by prezydent Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy „po dobroci lub w trudniejszy sposób”.

Trump od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 r. wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii, największej wyspy świata, przez Stany Zjednoczone. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej autorytarnego przywódcę Nicolasa Maduro.

CZYTAJ TAKŻE: Zbliża się przełom ws. Grenlandii? Dziś spotkanie delegacji grenlandzko-duńskiej z USA. „Są w rękach dobrego negocjatora”

Adam Bąkowski/PAP

